Congreso: Fernando Rospigliosi anuncia ampliación de segunda legislatura hasta el 24 de junio

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), anunció la ampliación de la Segunda Legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el próximo miércoles 24 de junio.

Dicha disposición fue anunciada en la sesión plenaria de este viernes 12 de junio, una de las últimas de la etapa unicameral del Poder Legislativo, puesto que, desde 28 de julio entrará en funciones las cámaras de Senadores y Diputados.

Dos semanas más para seguir debatiendo leyes

Como se recuerda, el 5 de marzo último, Fernando Rospigliosi instaló la Segunda Legislatura Ordinaria, con fecha programada de culminación para este lunes 15 de junio, en concordancia con el artículo 49 del Reglamento de este poder del Estado.

No obstante, en concordancia con el referido artículo, el período de trabajo parlamentario fue extendido a fin de que los congresistas puedan seguir debatiendo diversos proyectos de ley y otras iniciativas, según lo que establezca la agenda que deberá verse previamente en el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces.

"Señores congresistas, se le informa a la representación nacional que, en ejercicio de las atribuciones del presidente del Congreso de la República, la presente legislatura se amplía hasta el miércoles 24 de junio del 2026", sostuvo el titular del Parlamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento del Congreso, se anunció la ampliación del segundo período legislativo hasta el 24 de junio de 2026. 🇵🇪 pic.twitter.com/8WtMcbnqjO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 12, 2026

En su sesión de este viernes 12 de junio, con 61 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la República aprobó la solicitud de viaje presentada por el Poder Ejecutivo, a fin de que el presidente José María Balcázar sostenga una reunión con el papa León XIV en el Vaticano, más precisamente para el jueves 18.

El proyecto de resolución legislativa contempla que el mandatario estará fuera del país del 15 al 19 de junio, período en donde también se sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en la sede de la organización en París, y con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Italia.

Dan facultades a la Comisión Permanente

En su sesión del jueves 11 de junio, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades legislativas a la Comisión Permanente desde el 16 de junio hasta el 15 de julio, con 74 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario.

De esta manera, la Comisión Permanente legislará sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.