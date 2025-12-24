Elecciones 2026: "Los partidos con listas en todo el Perú tienen más posibilidades de pasar la valla", afirma experto

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio del proceso de admisión de fórmulas de cara a las Elecciones 2026, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, afirmó que los partidos políticos con listas inscritas en todo el terreno nacional tienen mayores posibilidades de superar la valla electoral y salir elegidos.

Partidos políticos con listas en todo el Perú tienen ventaja

En entrevista con Exitosa, el especialista en temas electorales explicó que, a partir del mediodía de hoy miércoles 24 de diciembre, se podrá saber la estadística del total de fórmulas presidenciales que se han presentado y cuántas para la Cámara de Diputados, Senadores y Parlamento Andino.

"Podremos saber que determinado partido, en vez de presentar en todas las circunscripciones del país, quizás no ha inscrito en todas, sino en el 80%, y ahí sí podemos observar algo", explicó.

Tuesta Soldevilla sostuvo que si un partido no presenta listas de candidatos en todo el pais, "corre riesgo mayor de no superar el umbral porque, para ello, se requiere la suma de todos los votos válidos a nivel nacional".

Padrón electoral quedó oficializado para las elecciones generales 2026.

"Si yo no voy a tener votos en determinadas circunscripciones, sobretodo en aquellas que tienen el peso electoral, mi posibilidad (de alcanzar el 5% que la ley exige), obviamente, allí no tendré resultados", aseguró.

Según indicó el especialista, los partidos que tienen inscritas sus listas tanto a diputados como a Senado en todo el Perú, tienen una amplia ventaja sobre los que no, no solo por mayor participación, sino también porque demostrarían que son una organización política más sólida.

"Eso también te da cuenta que es un partido menos organizado, que probablemente no tiene esa capacidad de atracción, ni siquiera para presentar candidatos", agregó.

JNE habilita plataforma para investigar y fiscalizar candidatos

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el JNE ha habilitado la plataforma Infogob, una herramienta virtual donde los ciudadanos podrán acceder a una amplia investigación acerca de candidatos y partidos con el fin de fiscalizarlos.

Este sistema digital desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones representa una herramienta versátil para fomentar el voto informado y la investigación electoral con miras a los comicios del próximo año.