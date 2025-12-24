Elecciones 2026: JNE habilita plataforma Infogob para que ciudadanos fiscalicen a candidatos y partidos

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A poco meses de las Elecciones Generales 2026, el JNE ha habilitado la plataforma Infogob, una herramienta virtual donde los ciudadanos podrán acceder a una amplia investigación acerca de candidatos y partidos con el fin de fiscalizarlos.

Este sistema digital desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones representa una herramienta versátil para fomentar el voto informado y la investigación electoral con miras a los comicios del próximo año.

Electorado podrá investigar a fondo a sus candidatos

Infogob brinda información sobre perfil de candidatos, base de datos histórica de partidos y demás información electoral relevante.

"Es un repositorio vivo con datos desde 1931 de todos los procesos electorales nacionales y subnacionales, así como también una fuente de información sobre organizaciones políticas, elecciones, base de datos, hojas de vida, planes de gobierno y mucho más", señaló Ana Matute, coordinadora del Observatorio para la Gobernabilidad Infogob del JNE.

La plataforma de acceso libre también permite conocer los antecedentes de los políticos en procesos anteriores, digitalizando el nombre del candidato a autoridad y descubriendo su hoja de vida.

Elecciones 2026: JNE confirma 34 partidos con fórmulas presidenciales inscritas

"En Infogob van a poder encontrar también el nivel de participación y los resultados electorales que sus regiones han tenido en las elecciones congresales, parlamentarias, Parlamento Andino en procesos electorales anteriores", explicó Matute.

El ente electoral precisó que, a través de Infogob, se fomenta la investigación electoral útil, no solo para los sufragantes, sino para los propios partidos políticos, a quienes se les permitirá identificar cómo ha ido evolucionando su participación en las elecciones a nivel del tiempo.

Además, los ciudadanos pueden constatar la estabilidad política de las autoridades de estas organizaciones en el tiempo.

"Es decir, si pasaron procesos de vacancias, suspensiones o de revocatoria. Y todos estos cuadros pueden ser descargables y de libre acceso a toda la ciudadanía", explicaron.

Bajo información "oficial y confiable", el citado observatorio digital identifica también zona de riesgos por conflictos electorales, reportes, infografías y estudios sobre gobernabilidad del país.

En ese sentido, el JNE exhortó a la ciudadanía a visitar la plataforma Infogob, ya habilitada como una "fuente confiable de información para un voto informado".

"Animarlos a que puedan navegar y utilizar la información para generar conocimiento, incidencia, crear proyectos académicos y más", concluyó.

¿Cómo acceder a la plataforma Infogob del JNE?

En Infogob, los ciudadanos podrán fiscalizar a los candidatos y partidos que participarán en las Elecciones Generales 2026, además de realizar una exhaustiva investigación, mediante este link: https://infogob.jne.gob.pe/.

De cara a los comicios 2026, la plataforma Infogob del JNE es una herramienta que busca fomentar que el ciudadano emita un voto informado mediante la investigación electoral.