Gobierno de Jerí crea GRUPO multisectorial para implementar proyectos de infraestructura de penales

El Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que se encargará de liderar la implementación de proyectos de infraestructura penitenciaria.

Grupo especializado tendrá duración de un año

La agrupación especializada formada por el gobierno de José Jerí será de naturaleza temporal y tendrá como objetivo gestionar las labores de coordinación y articulación de los penales a nivel nacional.

La creación de este grupo de trabajo se da dentro de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria 2025-2026 y el mandato derivado del Auto del Tribunal Constitucional del 23 de mayo del 2025, vinculado a la problemática penitenciaria.

La medida fue oficializada mediante Resolución Ministerial Nº 0469-2025-JUS y publicada en edición extraordinaria del Boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

"Tiene por objeto coordinar, articular y proponer acciones técnicas, normativas y financieras destinadas a impulsar la implementación de proyectos de infraestructura penitenciaria, incluyendo nuevos establecimientos, ampliaciones y modernizaciones", se lee en el documento.

Penal de Ancón I

Este grupo de trabajo tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir del martes 23 de diciembre, día siguiente a la publicación de la resolución, pudiendo prorrogarse mediante resolución ministerial según acuerde el citado grupo, en función al cumplimiento de su objeto.

La participación de los miembros es ad honórem, por lo que no generará gasto adicional al Estado. Cada entidad asumirá los gastos derivados de la participación de sus representantes, con cargo a su presupuesto institucional.

Integrantes del nuevo grupo de trabajo

Según la norma publicada, el grupo de trabajo estará integrado por representantes de las siguientes entidades:

• Un (01) representante del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual preside el Grupo de Trabajo.

• Un (01) representante del Viceministerio de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Un (01) representante del Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

• Un (01) representante del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

• Un (01) representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

• Un (01) representante de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

A partir del día siguiente de la publicación de la Resolución, cada una de estas entidades deberá designar a su representante titular y alterno en un plazo máximo de 03 días hábiles, mediante comunicación dirigida a la Secretaría Técnica.

