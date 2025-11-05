Betssy Chávez deja como su único abogado defensor a Raúl Noblecilla para el caso 'Golpe de Estado'

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se manifestó desde la Embajada de México a través de las redes sociales e informó que subrogará a dos de sus abogados que la defendían en el caso 'Golpe de Estado'. Mediante un comunicado, dejó constatar que a partir de ahora, Raúl Noblecilla quedará a cargo de su defensa legal.

Total confianza en Raúl Noblecilla

En el documento compartido por la exparlamentaria, indica que los letrados Luis Barrenzuela y César Romero no seguirán defendiéndola frente a la acusación por el fallido atentado contra la institucionalidad. Incluso, anunció que ella misma dejará de defenderse en su condición de abogada.

"Subrogo a los letrados César Augusto Romero Valdez y a Luis Roberto Barrenzuela Vite e incluso renuncio a ejercer mi propia defensa en mi condición de abogada, precisando expresamente que a partir de este momento mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea", manifestó Chávez Chino.

Documento de Betssy Chávez dando a conocer cambios en su defensa legal.

Dentro del mensaje que compartió en sus canales oficiales, la expremier asegura que "busca asegurar una defensa firme y justa frente a un proceso que todos ya reconocen como viciado. Además, se dirigió contra el exmandatario vacado por su fallido intento golpista del 7 de diciembre del 2022.

"l presidente Pedro Castillo le envío mi fuerza y convicción de siempre, seguimos firmes en la verdad y en la esperanza de un Perú más justo para todos. ¡La verdad y la justicia siempre prevalecerán!", sentenció.

Betssy Chávez espera por salvoconducto

Asilada en la residencia de la Embajada de México desde el lunes 3 de noviembre, la investigada por rebelión espera por la decisión del presidente José Jerí para darle el salvoconducto que le permitirá abandonar el país. Según manifestó el jefe de Estado, esto se sabrá recién el 7 de este mes.

Tras permanecer varias horas como no habida, la excongresista por Perú Libre logró ingresar al edificio de la representación diplomática mexicana. Esto lo confirmó el canciller Hugo de Zela, quien al mismo tiempo informó que las relaciones de este tipo entre ambas naciones quedaban rotas, siendo ratificado después por el Ejecutivo.

