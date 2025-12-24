¿En una nueva relación? Laura Bozzo sorprende al dar un beso en la boca a un joven MODELO argentino

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Del odio al amor hay un solo paso? Esa frase parecería que aplicaría en la vida de Laura Bozzo. Pues bien, la conductora de televisión sorprendió a todos al besar a un joven modelo argentino. ¿De quién se trata?

Laura Bozzo: De casi ir a los golpes a darse un beso

La presentadora de televisión, Laura Bozzo, vuelve a remecer el espectáculo internacional. Como se recuerda, mantuvo una relación de aproximadamente 17 años con el cantante argentino Cristian Suárez, marcada por polémicas, escándalos y una diferencia de edad significativa, finalizando su noviazgo tras revelaciones de infidelidad y problemas judiciales.

Sin embargo, una escena encendió los rumores de un posible nuevo romance. ¿Cómo nació la especulación? Pues bien, Laura se encuentra activa participando en el reality chileno 'El Internado', donde protagonizó un enfrentamiento verbal que escaló al límite de la agresión física durante la 'Asamblea del Fuego' del show.

La conductora tuvo el altercado con Luis Mateucci, un joven modelo argentino, que intervino durante una conversación de ella con otros participantes, generando su molestia y que comenzara a gritar ¡a viva voz!: "Tú a mí no me vas a gritar, ¡no me grites o te doy un trompón!".

Laura Bozzo y su inesperado beso a modelo

Sin embargo, pese al tenso momento, al día siguiente del reality de convivencia, ambos personajes pasaron al frente ante la mirada del resto de sus compañeros, que debatieron sobre sus reacciones en el cruce verbal bastante acalorado.

En un cambio de guion radical, Laura sacó el saco al modelo argentino, comenzó a desabotonar su camisa y tras un intercambio de palabras, sellaron su supuesta tregua con un inesperado beso, que dejó a más de uno sorprendido.

Esta acción ha generado una ola de teorías en redes sociales sobre si se trata de un perdón genuino o una jugada mediática para asegurar su permanencia en el programa, mientras que otros dejan entrever que podría surgir el amor en esta peculiar pareja del reality chileno.

¿Quién es Luis Mateucci?

Tras la difusión de la escena en redes sociales, muchos se preguntan quién es Luis Mateucci. Pues bien, se trataría de empresario, modelo y cantante argentino de 37 años, nacido en Córdoba, que formó parte de otros realities como 'Tierra Brava' y '¿Volverías con tu Ex?'.

Su popularidad le ha costado gran cantidad de seguidores en las redes sociales, con más de 1 millones de seguidores en tan solo su cuenta de Instagram.

Es así como este modelo argentino protagonizó un sorpresivo beso con Laura Bozzo, desencadenando los rumores y volviéndose tendencia en las redes sociales.