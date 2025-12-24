Solicitud de inscripción de candidatos: "Partidos tienen hasta el mediodía de hoy para concluir", señala Fernando Tuesta

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el especialista en temas electorales, Fernando Tuesta, señaló que los partidos políticos que estaban en proceso solicitar la inscripción de candidatos, subiendo documentos y pasaron las 11:59 p. m., podrán completar el trámite de manera digital hasta el mediodía de hoy, siempre que hayan iniciado sesión antes de dicho horario.

Aún pueden completar el trámite

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el experto sostuvo que los partidos aún podrán completar la información requerida para solicitar la inscripción de sus candidatos hasta este miércoles 24 de diciembre.

"Si tu estabas subiendo la documentación en la plataforma y te llegaba la medianoche pero estabas en ese proceso, tienes tiempo hasta el medio día de hoy para concluir. Como antes lo era de manera física, tu entrabas dentro del local del Jurado y se cerraba la puerta externa y se atendía a los que estaban adentro, es lo mismo pero de manera virtual", mencionó.

Asimismo, detalló que la etapa de revisión se da desde el momento en que se da la documentación completa, es conforme a ello que los Jurados Especiales Electorales deberán ir evaluando las listas y de observar alguna darán dos días para subsanar la información.

"Hay que entender que las listas son individuales: (...) Tu puedes declarar inadmisible una fórmula presidencial, por ejemplo, porque no se señaló en la documentación el número de DNI, cuestiones formales, pero las listas de diputados al senado, están bien, o puedes hacer observaciones a listas de una determinada circunscripción", especificó.

Avanza País y Fuerza Popular con observaciones

El Jurado Especial Electoral declaró inadmisible la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Avanza País, liderado actualmente por José Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

La razón, es que la fórmula no presenta las renuncias de sus excandidatos a la presidencia y la segunda vicepresidencia, Phillip Butter y la congresistas Karol Paredes. Asimismo, el tribunal electoral de primera instancia también advierte que en la hoja de vida de José Williams no se marcó el cargo al que postula, cuando el reglamento exige que todo campo sea rellenado.

Además, el JEE sorprendió al declarar inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados. La medida afecta tanto a postulantes en Perú como en el extranjero y pone presión sobre el partido para corregir errores antes del plazo establecido.

