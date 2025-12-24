Elecciones Generales 2026: ONPE oficializa diseño de cédulas de votación a usarse en comicios

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el diseño y especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio que se usarán en las Elecciones Generales 2026.

Características de la cédula

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.°000199-2025-JN/ONPE, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano y firmada por el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto. Por lo que será la usada en los comicios programados para el domingo 12 de abril.

Según el Anexo N.° 1 de la resolución, la cédula tendrá un tamaño mínimo de 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, con la posibilidad de ampliar el largo hasta 44.00 centímetros, según el número de organizaciones políticas participantes.

El documento se dividirá en cinco columnas claramente diferenciadas, correspondientes a: Presidentes y vicepresidentes, Senadores a nivel nacional, Senadores a nivel regional, Diputados, Parlamento Andino.

Medidas de seguridad incorporadas

La ONPE incorporó códigos de barras ubicados en la esquina superior derecha e inferior izquierda de cada cédula, con el fin de permitir su identificación única y garantizar el carácter secreto del voto.

Las filas correspondientes a las organizaciones políticas incluirán tramas de colores diferenciados, celeste, rosado, marrón, verde y amarillo, con las siglas "JNE ONPE RENIEC" caladas en blanco como elemento adicional de autenticidad.

Asimismo, la ONPE aprobó el formato de la cédula que se utilizará en una eventual segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio del 2026. En dicho escenario, la cédula será de menor tamaño: 21.00 centímetros de ancho por 15.00 centímetros de largo, y mostrará los nombres, símbolos y fotografías a todo color de las organizaciones políticas que lleguen a dicha etapa.

ONPE decide no implementar el voto digital tras informe del JNE

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles 24 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió no implementar el sistema de voto digital en las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo electoral, la decisión va en consecuencia de lo adoptado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que declaró inviable este método de sufragio debido a que, según su informe técnico, "no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo".

Es en esa línea que la ONPE ha aprobado el diseño de la cédula electoral a usarse en las Elecciones Generales del 2026.