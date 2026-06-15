Congreso inicia del lunes 15 al viernes 19 de junio su penúltima semana de representación de la era unicameral

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República desarrolla desde hoy, lunes 15 de junio, su sexta y penúltima semana de representación del 2026 de la era unicameral, conforme a la programación establecida desde diciembre de 2025 por la Junta de Portavoces de este poder del Estado.

¿En qué consiste la semana de representación?

Como se recuerda, la distribución de las fechas quedó oficializada mediante un oficio del oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, dirigido a los 130 parlamentarios, donde les puso de conocimiento que la semana de representación correspondiente al mes de junio será del lunes 15 al viernes 19.

Fechas de semana de representación.

Esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo, no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones, las actividades deberán ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Segunda legislatura ampliada hasta el 24 de junio

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), dispuso la ampliación de la Segunda Legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el próximo miércoles 24 de junio.

Como se recuerda, el 5 de marzo último, el mencionado parlamentario instaló la Segunda Legislatura Ordinaria, con fecha programada de culminación para este lunes 15 de junio, en concordancia con el artículo 49 del Reglamento de este poder del Estado.

En la previa, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades legislativas a la Comisión Permanente desde el 16 de junio hasta el 15 de julio, con 74 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. No obstante, se hará efectivo desde el jueves 25 de junio, donde podrán legislar sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, es preciso señalar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.