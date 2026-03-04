Congreso: Junta de Portavoces decidirá este jueves 5 de marzo si citan al ministro de Energía y Minas por crisis de GNV

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Junta de Portavoces del Congreso decidirá este jueves 5 de marzo si citan al Pleno al ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, a fin de que informe las acciones que viene adoptando su sector por el desabastecimiento del gas natural.

Como se recuerda, tras la deflagración registrada en Megantoni (Cusco) el domingo 1 de marzo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), declaró en estado de emergencia el suministro del gas natural por 14 días desde 1 al 14 de marzo de 2026, situación que ha generado enormes colas de autos en todos los grifos de Lima y Callao, así como del interior del país por la falta de Gas Natural Vehicular (GNV).

Moción para que comparezca el ministro fue presentada por Podemos Perú

Es importante señalar que, lo adoptado por la Junta de Portavoces se enmarcaría en la Moción de Orden del Día N.º 21506 presentada por el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) tras el incidente ocurrido en un tramo del gasoducto operado por la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El llamado a comparecer del ministro se da por los efectos que ha generado la racionalización del Gas Natural, haciendo énfasis en el impacto sobre los "sectores básicos para la sociedad" como, por ejemplo, el transporte público y privado y el suministro para los hogares; así como a las industrias y generadoras eléctricas.

"Que es necesario que el Ministro de Energía y Minas, acuda al Pleno del Congreso a fin de que informe a la representación nacional, las causas, el impacto y las medidas que se están adoptando ante la fuga de gas, en el distrito de Megantoni, región Cusco", puntualiza la moción.

Alfaro recomienda usar gasolina a los taxistas

Este martes 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión de trabajo intersectorial para abordar la emergencia en mención. En ese sentido, el titular del MINEM "recomendó" a los taxistas afectados por la escasez del GNV a "recurrir" a la gasolina o incluso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) como alternativas inmediatas para que sigan ofreciendo sus servicios.

No obstante, el propio ministro reconoció ante los medios de comunicación presentes que este cambio implicará incrementos en las tarifas que ofrecen a sus pasajeros. Cabe señalar que, el Gobierno optó por priorizar el transporte público masivo por sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos existentes.

"Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas", señaló la noche del martes 3 de marzo.

Al ser consultado sobre el estado de las reservas del gas natural, señaló que a la fecha alcanzan el 70 % para atender prioritariamente el consumo residencial en todo el país. Asimismo, el otro 30 % se está destinando a operaciones industriales críticas que no pueden interrumpirse.

Finalmente, indicó que el racionamiento actual permite extender el suministro hasta 14 días adicionales según proyecciones técnicas. Además, advirtió que cualquier demora en las reparaciones del ducto podría requerir prórrogas de hasta 15 días más en las medidas restrictivas.