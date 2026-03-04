Daniel Urresti tras ser excarcelado por caso Bustíos: El TC no permitió que se inventen hechos en mi condena

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Daniel Urresti, reapareció públicamente tras recuperar su libertad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la sentencia en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho. En entrevista con Exitosa, Urresti calificó la condena como una "sentencia ideológica" y aseguró que se inventaron hechos para responsabilizarlo.

"Para poderme condenar con una sentencia ideológica y política, han cambiado los hechos. Según mi sentencia, el señor Bustíos habría muerto de una manera diferente, y es imposible que una persona muera de dos formas distintas. Para poderme condenar han tenido que inventar hechos, y eso es justamente lo que el Tribunal Constitucional no ha permitido", declaró.

Caso Bustíos

Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, fue asesinado en Huanta mientras investigaba violaciones de derechos humanos en pleno periodo del terrorismo.

La versión oficial siempre apuntó a militares como responsables de abusos o excesos, y Urresti fue procesado por su presunta participación cuando era oficial del Ejército. En 2018 fue absuelto, pero en 2023 recibió una condena de 12 años de prisión, que ahora ha sido anulada por el TC.

El Tribunal Constitucional consideró que la sentencia contra Urresti presentaba inconsistencias y vulneraba el debido proceso. La decisión generó controversia, pues organizaciones de derechos humanos cuestionaron la liberación y recordaron que el caso Bustíos es emblemático en la lucha contra la impunidad.

Reivindicación de Bustíos

Urresti también negó que Bustíos haya sido asesinado por pertenecer a Sendero Luminoso, reivindicándolo como "un patriota" y asegurando que fue informante del Ejército en la base de Castropampa. "Nunca tuvo actos contra las Fuerzas Armadas", afirmó, buscando limpiar la memoria del periodista.

Tras su excarcelación, Urresti anunció que "nunca se fue de Podemos Perú", sugiriendo que mantiene aspiraciones políticas. Su retorno al escenario público abre interrogantes sobre cómo impactará el caso en su imagen y en la campaña electoral de 2026.

El caso sigue siendo uno de los más sensibles de la memoria histórica. Mientras Urresti insiste en que fue víctima de una condena ideológica, las organizaciones y la familia del periodista sostienen que la anulación de la sentencia representa un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política.

La liberación de Daniel Urresti por decisión del Tribunal Constitucional reaviva el debate sobre justicia, memoria y política en el Perú. Mientras él denuncia que se inventaron hechos para condenarlo, el caso Bustíos continúa siendo un símbolo de las heridas abiertas del conflicto armado interno y de la tensión entre verdad judicial y memoria histórica.