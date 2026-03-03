Presidente José Balcázar: "Cambio de gobierno no detendrá la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes, el presidente José María Balcázar recibió el reconocimiento como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Palacio de Gobierno, donde sostuvo que el cambio de gobierno no impedirá que de continuidad a la lucha contra la delincuencia.

"La criminalidad ya no es solo nacional, sino internacional"

Durante la ceremonia, reafirmó su compromiso de fortalecer la seguridad, preservar el orden interno y garantizar la vigencia del Estado constitucional de derecho. En ese sentido, el mandatario subrayó que el problema de la delincuencia "ya no es solo nacional".

"El cambio de gobierno no detendrá la lucha contra la delincuencia ni contra el crimen organizado. Por el contrario, profundizará esa lucha. Continuaremos con el trabajo de devolver la tranquilidad a las familias peruanas, en el entendido de que la criminalidad ya no es solo nacional, sino internacional", aseguró.

En su discurso, aseguró que su gestión tiene un compromiso ético y constitucional con la defensa de la soberanía y el orden interno. Pese a ser un gobierno de transición, agregó que "la firmeza no depende del tiempo en el cargo, sino de la eficacia".

¡Lealtad y honor al Perú! 🇵🇪 El presidente de la república, José Balcázar, fue reconocido como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en un acto protocolar que reafirma el compromiso con el orden constitucional y el respeto al Estado de Derecho.

"Nuestra voluntad política estará en ese sentido, para demostar que tengo un equipo de técnicos de primera calidad", remarcó.

Durante la ceremonia, Balcázar anunció que se intensificarán las operaciones contra el crimen organizado, se fortalecerá la inteligencia estratégica y se mejorara la articulación interinstitucional en todo el Perú, para enfrentar a las amenazas contra la seguridad ciudadana.

Por otro lado, también se refirió a las Elecciones Generales, a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

"Garantizaremos un proceso electoral limpio, transparente y legítimo. La democracia no solo se proclama, se protege", aseveró.

Urresti recupera su libertad tras anulación de sentencia del TC

Daniel Belizario Urresti Elera recuperó su libertad este martes 3 de marzo luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulará la sentencia impuesta por el Poder Judicial (PJ) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El exministro del Interior salió desde la Villa Militar Oeste en el distrito de Chorrillos. Urresti permaneció recluido cerca de tres años en el centro penitenciario Virgen de la Merced ubicado al interior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú (COEDE) y al costado de la Escuela Militar.

A su salida, fue recibido por el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien recientemente informó que lo incluiría como parte de su gabinete ministerial en caso de ganar las Elecciones.