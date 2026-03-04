Taxistas protestarán este jueves 5 de marzo por crisis de GNV: Buscan respuestas claras del MTC

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, confirmó que los gremios del sector realizarán una protesta, este jueves 5 de marzo, debido a la crisis de GNV. Según detalló, dicha movilización se llevará a cabo en el frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Movilización en frontis del MTC

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Martel brindó detalles sobre esta medida tomada luego de entablar una reunión junto a la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), representada por Walter Carrera y el Sindicato del Servicio de Taxi de Lima y Callao (SIGTAP).

En tal sentido, hizo un llamado hacia los taxistas de la capital y Callao para que, este jueves 5 de marzo, acudan a las 03:00 pm, a dicha movilización la cual se concentrará en el frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en Breña.

"El día de mañana (jueves) a las 3 de la tarde estamos convocando a todos nuestros amigos taxistas a que se den un tiempito para poder llegar a conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones (Aldo Prieto)", dijo a nuestro medio, este miércoles 4 de marzo.

Piden una "alternativa" ante emergencia de gas

Cabe mencionar que, hoy se realizará otra reunión en la que esperan se incluyan a otros gremios para protestar en una sola voz. Esto en el marco del anuncio por parte del vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), quien informó sobre la realización de la marcha denominada 'Hombre Máquina', la cual también será mañana.

Según precisó Martel, son cuatro agremiaciones las que han confirmado su participación en dicha protesta, que tiene como finalidad, hacer que el ministro de Transportes, Aldo Prieto, oiga los pedidos de los taxistas y así, puedan establecerse medidas de apoyo en torno a las diversas problemáticas que los aquejan.

De tal modo, el representante indicó que están priorizando pedir al Gobierno, una "alternativa" ante la declaratoria de emergencia al suministro de gas. Si bien comprenden la situación, quienes se están viendo seriamente afectados son los más de 230 mil taxistas que, económicamente no podrán aportar a sus hogares.

"Hasta este momento, ni siquiera el ministro nos informa de cómo está avanzando este problema que se ha suscitado", precisó Martel.

Es así como, el gremio de taxistas de Lima y Callao realizarán una protesta en el frontis del MTC debido a que exigen respuestas claras de las autoridades ante la emergencia del suministro de gas natural.