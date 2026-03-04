Encuesta presidencial de Imasolu: Suben José Luna, López Aliaga, Keiko y Acuña; irrumpen Grosso y Lescano

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La última encuesta nacional de Imasolu, correspondiente a febrero del 2026, revela movimientos importantes en la intención de voto rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de la encuestadora, Enzo Elguera, explicó que los candidatos Keiko Fujimori, Alfonso López Chau y César Acuña han registrado un incremento en sus cifras, mientras que Rafael López Aliaga se mantiene en el primer lugar con 14,08%, sin variaciones respecto al sondeo anterior.

Efecto Balcázar

Elguera explicó que la elección de José María Balcázar como presidente interino ha generado un efecto político que impacta en las encuestas. Los partidos que votaron a favor o en contra de su designación podrían ver reflejada la percepción ciudadana en aumentos o caídas de intención de voto.

"Quienes han sido criticados más bien han subido en comparación con la encuesta anterior, y eso es un poco el efecto de la confrontación", señaló.

Keiko Fujimori sube en encuesta

La lideresa de Fuerza Popular pasó de alrededor de 8 puntos a 9,92%, con un ligero incremento en Lima y Callao. Elguera sostuvo que Fujimori capitalizó el enfrentamiento en el Congreso, al votar en contra de la censura contra Jerí y responsabilizar a Renovación Popular por la elección de José Balcázar.

"Es una candidata veterana y sabe cómo golpear en las formas y los tonos", añadió.

Los 'frenos' a López Chau

El candidato independiente se ubica en tercer lugar con 4,33%, destacando en Lima con 4.04%. Sin embargo, su bajo nivel de exposición mediática genera dudas sobre su sostenibilidad en la campaña. Además, enfrenta "frenos" en regiones como Puno, donde la izquierda tiene mayor fuerza con figuras como Yonhy Lescano.

"No es un candidato que corre riesgos y que enfrenta a medios de comunicación adversos o periodistas un poco más objetivos y abiertos. Da la impresión de que tiene poca tolerancia a la crítica o por lo menos la evita. Evidentemente eso hace que pierda reflectores en una campaña presidencial tan importante", explicó Elguera.

Subidas en Acuña y Luna

Ambos candidatos han subido alrededor de un punto porcentual respecto al sondeo anterior, principalmente en Lima Metropolitana y Callao. Acuña alcanza 4,33%, a nivel nacional mientras Luna llega a 3,50% .

Según Elguera, ambos se benefician en proporcionalidad con la encuesta anterior hasta en un punto porcentual. La intención de votos a su favor han subido en Lima Metropolitana y el Callao, zonas especialmente críticas para el candidato de APP, tras las confrontaciones en el Congreso por la elección de Balcázar como presidente interino.

Wolfgang Grozo: ¿El outsider?

Elguera destacó que el candidato Wolfgang Grozo ha comenzado a ganar visibilidad, superando el 1% de intención de voto, aunque descartó que pueda convertirse en un outsider.

"Hemos encontrado también votación de Wolfgang Groso en diferentes partes del país todavía bastante pequeña. No podríamos decir que él va a ser el outsider, pero sí podemos decir que es de los que ha logrado salir y hacerse notar y superar el 1% del nivel intención de voto", comentó,

Voto indeciso

El estudio muestra que alrededor de un 30% de los encuestados no define su voto. Para Elguera, este grupo refleja un fuerte descontento con la clase política, tanto de derecha como de izquierda.

"Lo que sí sabemos de ese votante es que está descontento con la derecha y la izquierda. No le interesa y piensa que todo es lo mismo. Usa términos despectivos al respecto de la clase política. Es gente que está muy decepcionada de la clase política y razones no les falta"

La encuesta de Imasolu confirma la estabilidad de López Aliaga en primer lugar, pero también la subida de Keiko Fujimori, López Chau y César Acuña. La irrupción de Wolfgang Grozo y el peso del voto indeciso muestran que el escenario electoral sigue abierto, condicionado por la percepción ciudadana sobre el nuevo gobierno de José Balcázar.