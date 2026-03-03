"Nunca me fui de Podemos Perú": Daniel Urresti reaparece con discurso tras salir de prisión

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Daniel Belizario Urresti Elera recuperó su libertad este martes 3 de marzo luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulará la sentencia impuesta por el Poder Judicial (PJ) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Tras el fallo del TC el pasado 20 de febrero que anuló su sentencia de 12 años, el exministro del Interior, Daniel Urresti, salió en libertad. A su salida fue recibido por el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien recientemente informó que lo incluiría como parte de su gabinete ministerial en caso de ganas las Elecciones.

El discurso de Daniel Urresti tras salir de prisión

El exministro del Interior, Daniel Urresti, reaparece en el local de Podemos Perú, en el Paseo Colón, tras ser liberado por decisión del Tribunal Constitucional. En su discurso, reafirma su lealtad al partido y anuncia su compromiso de asumir el Ministerio del Interior si Pepe Luna gana la presidencia

"Si Podemos Perú asume la presidencia, yo estaré horrado en ser el ministro del interior e impulsar el plan de seguridad ciudadana que hemos desarrollado, porque como dijo Pepe (José Luna Gálvez), nunca me fui de Podemos Perú, estuve trabajando inclusive desde prisión ", expresó.

Además, El político y militar en retiro, criticó la sentencia que lo tuvo tres años preso, manifestando que los jueces prefirieron poner por encima las ideologías y la política que la justicia.

"La verdad te hará libre y en mi caso ha sido así, la verdad me ha hecho libre, lamentablemente con una sentencia, que tal vez es la más vergonzosa en las últimas décadas. Unos jueces que prefirieron antes que la justicia poner por delante la ideologías y la política, me condenaron a 12 años de prisión, pero la verdad estaba de mi lado", manifestó.

Caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti fue condenado el pasado 12 abril de 2023 a 12 años de cárcel como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988 en el departamento de Ayacucho.

El Poder Judicial lo halló culpable y fue acusado de haber disparado y detonar un explosivo contra el periodista cuando Urresti era capitán del Ejército.

El pasado 20 de febrero el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada en parte este recurso por lo que la sentencia queda anulada de forma definitiva.

Por tal fallo, Daniel Urresti salió en libertad tras casi tres años recluido al interior del centro penitenciario Virgen de la Merced por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.