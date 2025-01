Congreso: Presentan PL que propone pena de muerte para narcotraficantes, corruptos y violadores de menores

El legislador de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que propone reformar la Constitución para incluir más delitos graves como causales de pena de muerte, entre ellos, se mencionan el narcotráfico, la corrupción y la violación de menores, entre otros.

A través del PL 9827/2024-CR, el parlamentario pretende modificar el artículo 140 de la carta magna, el cual indica que la pena capital se aplica solo por traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que Perú es parte obligada.

Asimismo, Alfredo Pariona sostuvo que el dictamen que presentó tiene como objetivo garantizar el Estado de derecho en el Perú, con respecto a la aplicación de la pena de muerte y la posibilidad posterior de extender sus alcances a otros delitos graves, ello sin trasgredir las obligaciones internacionales vigentes.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se mostró en contra de la propuesta de la mandataria Dina Boluarte para debatir la pena de muerte en el Perú para violadores de menores, alegando que esta medida no corresponde a los tiempos actuales.

En entrevista con Punto Final, la magistrada indicó que esta medida es "superflua" y aseguró que no va acorde con los valores de este siglo.

"En términos de constitucionalidad o no, sino al ver lo que uno ve en la vida social del siglo XXI, para mí es una medida superflua y que no corresponde a los tiempos actuales (...) No creo que sea una decisión adecuada", expresó.