Roberto Chiabra pide revisión de leyes denominadas 'pro-crimen' aprobadas por el Congreso

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Roberto Chiabra ha solicitado, con carácter de urgencia, al presidente de la Comisión de Justicia, la revisión de las leyes denominadas 'pro-crimen' que podrían actuar a favor del crimen organizado tras su aprobación en el Pleno del Congreso.

Solicita revisión de leyes 'pro-crimen'

El congresista de la República Roberto Chiabra presentó el oficio N°1290-2025-2026 ante el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani, para solicitar una mesa de trabajo con carácter muy urgente.

Tras el reclamo ciudadano por leyes que combatan al crimen, Chiabra indica que el pedido legítimo de los ciudadanos "tras haber sido testigos de cómo la población se ha manifestado". Por la insatisfacción en las leyes denominadas 'pro-crimen' entre las que menciona un conglomerado de leyes como la Ley 32054, Ley 32181, Ley 31990, Ley 32104, Ley 31388, Ley 32130, Ley 32108, Ley 32326, entre otras.

Por ello, el pedido indica convocar a los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ministerio Público (MP), Poder Judicial (PJ), Defensoría del Pueblo y renombrados juristas que sean expertos en material penal y constitucional. De esta forma, participarían los tres poderes del Estado para garantizar que las leyes protejan a la ciudadanía.

El fin del encuentro sería evaluar y debatir "si la promulgación de estas normas realmente ha debilitado la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país".

He solicitado, con carácter de urgencia, al presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, la revisión de las leyes denominadas "procrimen", con la participación de expertos. @congresoperu @CCFFAA_PERU @peru @PeruanosDePie @peruanos_mundo @peruanosenusa pic.twitter.com/ixhTFEqvK5 — Roberto Chiabra 🇵🇪 (@robertochiabra) October 17, 2025

El legislador hizo público su pedido a través de su cuenta oficial en X, en cuya descripción etiqueta a cuentas como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Peruanos de Pie y Peruanos en Usa.

"No corresponde revisión de normas", responde Moyano

La congresista Martha Moyano respondió a la solicitud del legislador Chiabra en la misma publicación de X. Según la respuesta de Moyano, "no corresponde" una revisión de las normas aprobadas desde el Congreso de la República.

Por el contrario, indica al congresista que proponga "su PL (proyecto de ley)" estando acompañado por los colegas de bancada y "siga su trámite". La respuesta de Moyano desliza una oposición a la revisión de leyes, a pesar que estas han sido cuestionadas por parte de la ciudadanía y expertos en la materia.

No corresponde revisión de normas a ninguna comisión , corresponde que usted colega proponga su PL firmado por sus colegas de bancada y siga su trámite. — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) October 17, 2025

El congresista Roberto Chiabra ha presentado una solicitud de un grupo de leyes denominadas 'pro-crimen' por, presuntamente, atentar en contra de la seguridad ciudadana y favorecer al poder de las organizaciones criminales. El pedido ha sido elevado al presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz.