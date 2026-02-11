Congreso: SAC archiva denuncia constitucional contra Katy Ugarte por caso 'Mocha sueldo'

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su séptima sesión extraordinaria desarrollada este miércoles 11 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, archivó definitivamente la denuncia constitucional interpuesta contra la parlamentaria Katy Ugarte Mamani.

Con siete votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el grupo de trabajo parlamentario que preside la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), mandó al olvido la investigación por el presunto delito de concusión.

¿Cuál fue el motivo de la investigación?

En abril del 2023, se reveló que la también exministra de la Mujer habría exigido un monto mensual de aproximadamente dos mil soles a los trabajadores de su despacho para intentar "mejorar su imagen" ante un conglomerado de medios de comunicación de la región Cusco.

Según el informe periodístico de "Cuarto Poder", su personal técnico daba entre 200 a 300 soles y los asesores 400, para de esta manera llegar al "monto establecido", el cual era presuntamente recibido por Wilber Felices Villafuerte, asistente y hombre de confianza de la legisladora. En esa línea, su otro asesor, Roger Torres Pando, admitió el hecho, pero señaló que los aportes fueron de forma "voluntaria".

A casi tres años de hacer público la denuncia, el proceso llegó a su fin en el Legislativo. De acuerdo con el informe final, no se acreditaron pruebas materiales que vinculen de manera directa a la parlamentaria con los aportes económicos que, según la denuncia, habrían realizado trabajadores o extrabajadores de su despacho.

Asimismo, puntualiza que la imputación se sustenta principalmente en "declaraciones testimoniales contrapuestas, sin respaldo documental, registros bancarios, audios, videos u otros medios técnicos", los cuales no acreditaron la existencia de un requerimiento económico.

"En consecuencia, al no haberse acreditado de manera fehaciente la comisión de delito ni infracción constitucional, se recomendó el archivamiento definitivo de ambas denuncias acumuladas", señalaron desde el Congreso.

Congreso a punto de convocar a un Pleno Extraordinario para decidir futuro de José Jerí

A un mes de que se revelara el caso denominado 'Chifagate', diversos congresistas siguen avanzando con la recolección de firmas para llegar al mínimo requerido (78 adhesiones) para convocar a un Pleno Extraordinario, a fin de que se debate las mociones de censura o vacancia contra el presidente José Jerí por reunirse extraoficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

Las últimas bancadas en sumarse a esta iniciativa fueron Alianza para el Progreso y Podemos Perú, sumando a la fecha un aproximado 68 firmas, a la espera de que Fuerza Popular pueda sumarse a la misma.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento del Congreso e inciso 6 del artículo 118 de la Constitución, el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, podrá citar a los parlamentarios hasta antes que empiece la nueva legislatura si la moción alcanza como mínimo 78 firmas.

Cabe señalar que, el presidente de turno del Congreso no puede convocar a una sesión extraordinaria por iniciativa propia, ni tampoco la Junta de Portavoces puede hacerlo.

Desde el Congreso siguen a la expectativa sobre el tema que ha puesto en tela de juicio de la credibilidad del mandatario encargado del Perú.