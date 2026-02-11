Bancada de Podemos Perú se suma a la moción de vacancia contra José Jerí por incapacidad moral

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que lo adhiera a la moción de vacancia contra el mandatario José Jerí.

Se suman firmas a vacancia

A través de un oficio enviado al presidente encargado del Congreso, el parlamentario pidió que se sume su firma al pedido que busca vacar a José Jerí por permanente incapacidad moral.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo, y a la vez, manifestarle mi decisión de adherirme a la Moción de Orden 21270, por la cuál propone declarar la permanente incapacidad moral del señor José Enrique Jerí Oré en la Presidencia de la República, conforme con lo previsto en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú", dice en el documento.

Tras ello, el congresista de la misma bancada, Guido Bellido, anunció y envió un oficio a Fernando Rospigliosi para que lo adhiera al pedido de vacancia contra el jefe de Estado.

Va el pleno extraordinario

La bancada del Alianza para el Progreso anunció que se sumarán al pedido para convocar a un pleno extraordinario con el fin de debatir una censura contra el presidente José Jerí.

"Decisión asumida luego de evaluar los hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, que son de conocimiento público y que requieren ser debatidos ampliamente para tomar las mejores decisiones en bien del Perú", señalan en su comunicado publicado en redes sociales.

En ese sentido, la congresista miembro de la bancada, Lady Camones señaló que corresponderá escuchar las explicaciones del mandatario tras ser cuestionado por los congresistas respecto a presuntos actos de corrupción. Por su parte, el vocero de la agrupación, Eduardo Salhuana, brindó una conferencia de prensa en la que explicó las razones de la toma de su decisión.

"Se han dado situaciones anómalas y se exige conductas correctas de los gobernantes, creo que en este caso hay mucho que explicar, hay mucho que aclarar y eso precisamente se dilucidará en un pleno extraordinario públicamente para que el pueblo sepa cuál es la posición de cada bancada parlamentaria", dijo a la prensa.

Con esta adhesión y la de Podemos Perú, lograron pasar las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario y debatir la moción de censura contra José Jerí.

En medio de ello, Podemos Perú se mostró a favor de una vacancia contra José Jerí, luego que el líder del partido pidiera adherir su firma al pedido.