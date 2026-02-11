Elecciones Generales 2026: HOY vence el plazo para que candidatos renuncien a su postulación

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que hoy, miércoles 11 de febrero, vence el plazo para que los candidatos puedan renunciar a su postulación en las Elecciones Generales 2026, según el cronograma electoral.

Hito electoral

Este 11 de febrero se cumplen dos hitos electorales sumamente importantes, pues además de las renuncias, los partidos políticos puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos o de cualquiera de los postulantes que las integran. Ambos trámites se debe realizar ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes.

En cuanto a la renuncia, debe ser presentada por el propio candidato de forma personal y por escrito, con la finalidad de que el órgano electoral certifique su firma, a menos que cuente con una firma digital, en ese caso se puede realice el trámite de manera virtual.

En cuanto al retiro de candidatos, se puede realizar por parte de los partidos políticos mediante su personero legal. La solicitud que dirijan al JEE pertinente debe estar acompañada de los documentos que acrediten tal decisión con respeto al debido proceso y en conformidad con su estatuto o normativa interna.

Este miércoles 11 de febrero es la fecha límite para que los candidatos que deseen puedan renunciar a integrar la fórmula presidencial, así como a las listas al Senado, la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, de acuerdo al Cronograma Electoral de las #EG2026. pic.twitter.com/dTk8XMWx2C — JNE Perú (@JNE_Peru) February 10, 2026

La renuncia de Antonio Maldonado

En este mismo contexto, se conoció la reciente renuncia del exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes a su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación, pedido el cual ya fue aceptado por el Jurado Especial Electoral de Lima Centro 2.

Maldonado, quien postulaba con el número 7 en el distrito electoral único, presentó su dimisión el pasado 2 de febrero ante el JEE Lima Centro 2, alegando motivos "estrictamente personales". Sin embargo, y en diálogo con Exitosa, precisó que aún no ha renunciado al partido.

El colegiado electoral aceptó su solicitud mediante la Resolución N.° 00440-2026-JEE-LIC2/JNE, confirmando que la renuncia se realizó dentro del plazo previsto en el reglamento electoral. Maldonado aclaró que su decisión no obedeció a discrepancias políticas con la agrupación liderada por Alfonso López-Chau, sino a razones personales que lo llevaron a apartarse de la contienda.

Habló sobre la última denuncia sobre presuntos direccionamientos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para financiar la campaña política señaló que la Contraloría se encuentra en investigación del caso e indique con certeza si "hay base fáctica y jurídica" para indicar si hubo un uso indebido de fondos.

Maldonado considera que el filtro para la selección de candidatos por el partido ha fallado, luego de que una denuncia periodística revelará que ciertos postulantes cuentan con denuncias por tocamientos indebidos y deudas alimentarias.

Es en medio de ello que el Jurado Nacional de Elecciones confirmó que este miércoles 11 de febrero es el último día para que los candidatos renuncien a su postulación.