Ministro de Salud anuncia redistribución de medicamentos: "Hemos detectado sobrestock en algunos hospitales"

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, se pronunció respecto a los cuestionamientos contra el sector que lidera debido a la escasez de medicamentos y faltas de citas médicas que han venido siendo denunciadas los últimos días. Sobre ello, indicó que el Gobierno se encuentra en plena redistribución de medicinas.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó una publicación en donde brindó más detalles de lo que expuesto por el titular de dicho sector. Quiroz asistió este miércoles 11 de febrero a el Hospital Dos de Mayo.

Comprometidos con la vida y el respeto a la dignidad humana #NotaInformativa | Con motivo de reflexionar sobre la vida, la dignidad y el compromiso permanente con el cuidado de quienes más lo necesitan, hoy el ministro de Salud lideró una actividad en conmemoración del Día... pic.twitter.com/QMjuGKMzVf — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 11, 2026

Durante su visita, el ministro fue consultado sobre la situación en que se encuentran los hospitales de las redes prestacionales de EsSalud; esto luego de que la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) advirtiera que la escasez de medicamentos es insostenible. Además, exigieron al Gobierno una "reorganización integral".

Es así que, Quiroz afirmó que desde el Ejecutivo ya se está planteando la redistribución de medicamentos para trasladar los que se encuentran en sobreabundancia en los establecimientos de salud que lo requieren. Asimismo, precisó que en ciertos hospitales se detectó algunos excedentes de medicinas.

"Aún estamos con las compras hechas en el 2025. Sin embargo, hemos detectado sobrestock en algunos hospitales, por lo cual comenzamos una redistribución para evitar la carencia de algún medicamento", dijo a Agencia Andina.

Según indicó, los excedentes provienen de la compra hecha en el 2025 por la anterior administración. Al respecto, actualmente se está "buscando" optimizar las compras en el 2026; ello para evitar posibles desabastecimientos de fármacos.

Más de 70 medicamentos sin stock

Como se recuerda, el vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo, reveló que, tras realizar auditorias en distintos hospitales de Lima, se detectó que más de 70 medicamentos no cuentan con stock en sus almacenes. Además, mencionó la carencia de equipos médicos.

La Contraloría General de la República ha encontrado 20 situaciones adversas en nosocomios como Rebagliati, hospital Angamos, hospital Carlos Alcántara Butterfield, hospital EsSalud Alberto Sabogal. hospital Luis Negreiros.

Situación en el Hospital Marino Molina

Los asegurados de EsSalud, adscritos al Hospital Marino Molina, denunciaron públicamente la falta de medicamentos y citas en el mencionado nosocomio ubicado en el distrito de Comas. Según precisó uno de los pacientes, su esposa no puede realizar su tratamiento médico debido a esta escasez de medicinas.

En conclusión, el titular del Minsa ha garantizado el traslado de medicamentos a hospitales que lo requieran. Con esto se busca frenar la escasez de los mismos.