SIN LUZ hasta por 9 horas el 12 y 13 de febrero: ¿Qué zonas se verán afectadas con el corte del servicio?

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A prepara las velas? Algunas regiones del país se verán afectadas con los cortes de luz programados para este jueves 12 y viernes 13 de febrero. Verifica en esta nota de Exitosa está en la lista de zonas que no contarán, temporalmente, con el servicio de energía eléctrica.

¿Por qué será el corte de luz?

Miles de ciudadanos en el norte del Perú deberán tomar previsiones inmediatas ante el reciente anuncio de la empresa Hidrandina, en sus redes sociales y página web. ¿El motivo? Pues bien, la entidad reportó que ejecutará acciones necesarias para mejorar la infraestructura de su sistema, entre ellas, el mantenimiento de redes de distribución, cambio de cruceta en la línea de media tensión y otras más con el fin de garantizar la calidad del servicio.

En ese marco, exhortó a sus usuarios prevenir, especialmente si realizarán trabajos remotos desde casa el 12 y 13 de febrero.

Interrupción del servicio el 12 de febrero

La empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, anunció que ejecutará una breve restricción por una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan reducir averías, en La Libertad este jueves, precisamente en:

El Porvenir desde las 8:30 a.m. a 11:30 a.m.: PP.JJ. El Porvenir: Av. Pumacahua cdra. 13; Av. Ricardo Palma cdra. 1; Av. Sánchez Carrión Mza. 3, cdra. 20; Ca. Andrés Castello cdra. 1; Ca. Chacón Becerra mza. 3, cdra. 1; Ca. Hipólito Unanue Mzas. A, A 1, 1, 17, 02, 03, 04, cdras. 8, 9, 10, 11, 12; Ca. José de La Riva Agüero cdras. 11, 12, 13, 14, 15; Ca. Los Ángeles Mzas. 02, 4C, 11, cdras 11, 12; Ca. Ricardo Palma Mzas. 1, 4c, 6, cdras. 1, 2; Ca. San Lucas Mza. 5, cdras. 1,2; Ca. Santa María mza. 18; Jr. J. de La Riva Agüero Mzas. 1, 6, cdras. 11, 12, 13, 14; Jr. Los Ángeles cdra. 12; Mzas. 1, 17, 17 A, 17 E, 18, 19, 1 A, 1 C, 2, 20, 20 A, 2 C, 4 C, 5, 6, A´, B, B17, C´, S, U3, 20 A; Pje. Santa María mza. 17 A; Pje. Ricardo Palma Mza. 4C.

PP.JJ. El Porvenir: Av. Pumacahua cdra. 13; Av. Ricardo Palma cdra. 1; Av. Sánchez Carrión Mza. 3, cdra. 20; Ca. Andrés Castello cdra. 1; Ca. Chacón Becerra mza. 3, cdra. 1; Ca. Mzas. A, A 1, 1, 17, 02, 03, 04, cdras. 8, 9, 10, 11, 12; Ca. José de La Riva Agüero cdras. 11, 12, 13, 14, 15; Ca. Los Ángeles Mzas. 02, 4C, 11, cdras 11, 12; Ca. Ricardo Palma Mzas. 1, 4c, 6, cdras. 1, 2; Ca. San Lucas Mza. 5, cdras. 1,2; Ca. Santa María mza. 18; Jr. J. de La Riva Agüero Mzas. 1, 6, cdras. 11, 12, 13, 14; cdra. 12; Mzas. 1, 17, 17 A, 17 E, 18, 19, 1 A, 1 C, 2, 20, 20 A, 2 C, 4 C, 5, 6, A´, B, B17, C´, S, U3, 20 A; Pje. Santa María mza. 17 A; Pje. Ricardo Palma Mza. 4C. También se reportó que no habrá luz desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en El Porvenir: Urbanización Los Portales - La Rinconada. Calle Las Magnolias, Las Orquídeas, Las Minosas, Los Tulipanes, Los Jazmines, Las Magnolias y Prolongación Unión.

Sin servicio eléctrico el 13 de febrero

Asimismo, Hidrandina anunció que también habrá corte de luz el viernes 13 de febrero en Áncash y también en La Libertad. La restricción se dará de la siguiente manera:

En Áncash

Aczo, San Juan de Rontoy /Antonio Raimondi desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en: Aczo, Chondabamba, Vista Alegre, Chocchis, Chambara, Rarpa, Ultupuquio, Miopampa, Chacas, Pachacuyo, Carhua y Oshcoto.

/Antonio Raimondi en: Aczo, Chondabamba, Vista Alegre, Chocchis, Chambara, Rarpa, Ultupuquio, Miopampa, Chacas, Pachacuyo, Carhua y Oshcoto. Uco, en Huari desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en: Chambruco, Pampacocha, Pariacancha, Tumarin, Asiaj Pucarjirca y Rayo Rumi.

desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en: Chambruco, Pampacocha, Pariacancha, Tumarin, Asiaj Pucarjirca y Rayo Rumi. Desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en Huacaybamba, Cochabamba/Huacaybamba: Pampagrande, Jamasga, Huilluco, Santa Rosa de Chingas, Independencia de Coyta, La Libertad de Huacan, Shiracayoc, Pirushto, Ararayoc, Micaela Bastidas y Santa Cruz de Carraca.

En La Libertad

En Trujillo desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Urb. San Miguel Calle Girasoles De San Isidro, Prolongacion Calle E.

En San Pedro de Lloc. desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Poemape y Santa Elena.

Hidrandina confirmó una serie de cortes de luz programados para este 12 y 13 de febrero que afectarán a diversas localidades de La Libertad y Áncash.