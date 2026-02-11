Congreso presenta primera propuesta sobre quién reemplazaría a José Jerí en caso de vacancia

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La incertidumbre política en torno a la posible vacancia del presidente José Jerí ha comenzado a generar propuestas sobre quién podría asumir la conducción del país en caso de que el Congreso apruebe su salida. En redes sociales y espacios políticos, distintas voces han empezado a plantear alternativas que buscan transmitir estabilidad en medio de la crisis.

El debate no se limita a los partidos, sino que también se refleja en publicaciones de líderes políticos que buscan posicionar nombres capaces de generar consenso. La idea central es que, ante un escenario de vacancia, el país no puede quedar sin una figura que represente unidad y que garantice la transición institucional.

Una figura de consenso

En ese contexto, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, compartió en su cuenta de X que ha recibido la propuesta de respaldar a José María Balcázar, actual congresista de Perú Libre y exmagistrado supremo del Poder Judicial, para que asuma transitoriamente la Presidencia de la República.

Bellido destacó que Balcázar no postula a ningún cargo de elección popular y lo describió como una figura de consenso adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país.

"En lo personal, considero que se trata de una propuesta positiva", escribió en su publicación.

He recibido la propuesta de respaldar al Dr. José María Balcázar, exmagistrado supremo del Poder Judicial, a fin de que asuma transitoriamente la Presidencia de la República. El doctor actualmente no postula a ningún cargo de elección popular y es una figura de consenso, adecuada... — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) February 11, 2026

Nota en desarrollo...