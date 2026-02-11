Candidato a la Cámara de Diputados de Perú Libre avala leyes 'pro crimen': "Garantizan un debido proceso"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la próxima Cámara de Diputados por el partido político Perú Libre, Richard Rojas García, estuvo este miércoles 11 de febrero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también hombre de confianza del prófugo Vladimir Cerrón, se pronunció sobre uno de los principales cuestionamientos que ha recibido al actual Congreso, más precisamente por la promulgación de las leyes consideradas 'pro-crímenes', las cuales avaló sin reparo alguno.

Respaldará cuestionadas leyes de llegar al Congreso bicameral

El aspirante al próximo Congreso bicameral por Lima Metropolitana, defendió la clandestinidad del líder de su partido político, al sostener que es injusto que una persona cumpla prisión preventiva sin ni quisiera tener una sentencia firme en primera instancia. Consideró, además, que nadie hace recuperar el tiempo en la cárcel cuando luego el sistema de justicia demuestra la inocencia del procesado.

"Las leyes que existían eran abusivas, no eran leyes garantistas o hablan 'leyes pro-crimen' por decir. Esas leyes eran abusivas y ya los mismos fiscales han aceptado que eran abusivas. Son leyes garantistas, que garantizan un debido proceso, nosotros no cambiaríamos esas leyes", indicó.

Bajo esta premisa, comentó que de ser elegido diputado no impulsará la derogación del conglomerado de leyes; asimismo, hizo énfasis sobre la modificatoria Ley de Colaboración Eficaz, poniendo como "ejemplo" el caso de Bruno Pacheco, a quien recordó como una persona que "difamó" al expresidente Pedro Castillo Terrones y que, tras cuatro años, "no ha demostrado nada", indicó.

