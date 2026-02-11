'Operación Centauro': Comando Unificado Pataz incauta armamento y explosivos usados para la minería ilegal

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó la operación "Centauro" en la región La Libertad.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 016-2026-PCM, el cual tiene vigencia desde el 5 de febrero al 5 de abril del 2026.

Incauta armas y explosivos

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la intervención se desarrolló en el centro poblado Pueblo Nuevo, lugar donde operaba una bocamina que funcionaba al margen de la ley a manos de delincuentes vinculados a los delitos de extorsión, sicariato y tráfico de armas.

En ese sentido, las fuerzas combinadas incautaron diversos armamentos en el campamento ilegal minero, como, por ejemplo, fusiles FAL, Galil y R15, además de explosivos y mechas con fulminantes usados para esta actividad ilícita.

"La intervención del CUPAZ permite debilitar la logística de esta organización y la actividad que depreda los recursos mineros en este sector del país. Esta operación no se detendrá hasta capturar a los miembros la estructura criminal", señaló el MINDEF este miércoles 11 de febrero.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Tal como ha venido ocurriendo con los anteriores dispositivos promulgados por el Ejecutivo, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) continuará aplicándose en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., desde el jueves 5 de febrero.

No obstante, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.