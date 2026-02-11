Flor Pablo exige que Milagros Jáuregui sea procesada en la Comisión de Ética por exponer a menores abusadas

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista y exministra de Educación, Flor Pablo Medina, anunció que promoverá una investigación en la Comisión de Ética contra la también legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) por la exposición de menores de edad víctimas de abuso sexual en su albergue "Casa del Padre".

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la parlamentaria no agrupada cuestionó duramente que un grupo de adolescentes hayan sido mostradas en público con sus hijos en brazos, en un evento llevado a cabo en agosto del 2025.

"Es lamentable, hay que repudiarlo"

Como es de conocimiento, en las últimas horas se revelaron imágenes de un jornada que exhibió a un grupo de niñas y adolescentes que fueron ultrajadas sexualmente ante la presencia de fieles de su Iglesia Cristiana.

Lejos de proteger su identidad, Jáuregui refiere que la actividad fue de índole "privada", más de una menor trató de ocultar su rostro con el cuerpo de sus bebés, reflejándose su clara vulnerabilidad a sus derechos.

Este hecho no ha pasado por alto por la congresista Flor Pablo, quien no solo "lamentó" las terribles experiencias que les toca vivir a las afectadas desde tan temprana edad, también hizo énfasis en la creación de un Plan de Educación Sexual Integral para que desde niñas sepan sus derechos fundamentales. En tal sentido, comentó que propondrá que se investigue a su colega al interior del Legislativo.

"Yo lo veo en el Congreso, hay una creencia de que por encima de la seguridad de la vida de estas niñas está la protección por la vida que está por nacer. No podemos permitir que niñas de 10 o 12 años que han sido violadas sean madres, eso no se puede normalizar, y aquí mostrándolas, haciendo políticas, mostrando como un caso de éxito lo que está haciendo, es absolutamente lamentable y hay que repudiarlo. Ya están las investigaciones penales, yo voy a plantear una investigación en la Comisión de Ética", puntualizó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, la congresista Flor Pablo indicó que promoverá una investigación contra su colega Milagros Jáuregui en la Comisión de Ética. Ello, tras la presunta exposición de menores abusadas que se han convertido en madres dentro de su... pic.twitter.com/lGKkALjr8Y — Exitosa Noticias (@exitosape) February 11, 2026

Denuncian penalmente a Milagros Jáuregui ante la Fiscalía

Frente al lamentable caso en mención, quien decidió denunciar penalmente a la congresista Milagros Jáuregui fue la 'activista trans' Gahela Cari Contreras. A través de un escrito formulado ante el Ministerio Público, imputa la presunta comisión de lesiones graves por afectación psicológica, bajo la modalidad de comisión por omisión.

La denunciante sostiene que Jáuregui de Aguayo tiene a menores de edad víctimas de violación bajo su cuidado - a través de su albergue - quienes, además, habrían sido derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bajo esta consideración, su deber era garantizarles el acceso a la salud.

La acusación enfatiza, que la parlamentaria omitió garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, pese a que las menores enfrentaban gestaciones producto de violencia sexual. Según el documento, no se trató de un hecho aislado, sino de una "práctica institucional" sostenida dentro del refugio.

"Las niñas habrían sido inducidas o forzadas de facto a continuar con el embarazo. No se activaron evaluaciones médicas y psicológicas independientes que permitieran determinar la afectación a su salud mental, ni se les ofreció una posibilidad real y efectiva de acceder a la interrupción legal", señala el texto.

Finalmente, desde la Bancada de Renovación Popular han rechazo la exposición de menores por parte de la citada congresista, debido a que "no representa a la línea de su partido".