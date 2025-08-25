Congreso: Solicitan invitar al premier para que explique designación de Santiváñez como ministro de Justicia

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edward Málaga presenta moción para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para que acuda al pleno del Parlamento con la finalidad de informar las razones de la designación de Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado, como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Moción de invitación al premier

Tras el regreso de Juan José Santiváñez como ministro en la cartera de Justicia, las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría de congresistas rechazaron la decisión del Ejecutivo, tomando en cuenta que tan solo en marzo, Santiváñez había sido censurado por el Congresos por su "incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector" del Interior.

En ese sentido Málaga realizó el pedido de invitación a Eduardo Arana al considerar que la designación del también abogado un nuevo cargo ministerial, "interfiere con la función constitucional de control político del Parlamento". Además, "atentaría (...) contra la administración de justicia, al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales".

¿Qué dice el temario?

El primer inciso busca conocer del procedimiento de designación y la decisión, iniciando por precisar fecha, acto y sustento con que el se propuso el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia. También se busca conocer si existió alguna evaluación de riesgo reputacional, judicial y diplomático dentro de los criterios de designación.

Asimismo, se busca que el Ejecutivo justifique la elección de un exministro censurado para el cargo solicitando precedentes de designaciones similares.

Por otro lado, se requiere conocer el impacto de las investigaciones seguidas contra Santiváñez y si se tiene un plan de mitigación para garantizar la continuidad del servicio del Ministerio de Justicia, así como la posibilidad de conflictos de intereses.

Al ser un exfuncionario ministerial también se le consulta por las constrataciones y nombramientos realizados en la nueva cartera que lidera, pues se busca conocer si hay personas que trabajaron con él en el Ministerio del Interior.

De esta manera, el congresista Edward Málaga presentó una moción de invitación para el premier Eduardo Arana al pleno del Congreso para que explique las razones de la designación de Juan José Santiváñez como titular de Justicia.