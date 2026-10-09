Creación del Comando Unificado demostraría que gobierno no requiere de facultades, señala diputado

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político vive horas de intensa fricción institucional. En paralelo a los debates desarrollados en el Parlamento sobre los alcances del pedido de facultades legislativas, la reciente creación del Comando Unificado ha generado un profundo replanteamiento en el análisis de las fuerzas políticas sobre las verdaderas necesidades operativas del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La lectura desde el Parlamento: ¿Eran necesarias las facultades?

La implementación del Comando Unificado, concebido para articular de manera directa las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), supuso un despliegue inicial superior al millar de efectivos para enfrentar el crimen organizado y proteger a la ciudadanía frente a la escalada delictiva.

Sin embargo, esta rápida movilización militar y policial abrió flancos de debate al interior del propio Congreso. En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y diputado del Partido del Buen Gobierno, Fernando García Huby, cuestionó la dependencia estricta de un paquete extraordinario de facultades legislativas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y diputado del Buen Gobierno, Fernando García Huby, señaló que el anuncio del Comando Unificado contra el Crimen Organizado demuestra que el Ejecutivo no necesitaba de la... pic.twitter.com/PglZgVUKcB — Exitosa Noticias (@exitosape) October 10, 2026

Según el parlamentario, la consolidación de este Comando Unificado demuestra con hechos tangibles que el Poder Ejecutivo contaba con las prerrogativas constitucionales y operativas necesarias para poner mano dura contra la criminalidad, sin necesidad de esperar la aprobación de nuevas normas extraordinarias en el fuero legislativo.

"Las Fuerzas Armadas constitucionalmente no tienen esa función. Nosotros no podemos encargarles el combate contra la criminalidad, para eso está la Policía Nacional. [El Comando Unificado] demostraba que el Ejecutivo no necesitaba facultades, no necesitaba que nosotros le deleguemos nada".

Tensiones entre cámaras y visiones encontradas

La postura de García Huby se suma a las marcadas diferencias registradas entre ambas cámaras del sistema bicameral. Mientras sectores oficialistas y aliados defienden la ampliación de facultades para dar celeridad a medidas económicas y de orden interno, otras bancadas exigen ceñirse estrictamente a lo aprobado en la Cámara de Diputados.

A esto se a suma la controversia generada por declaraciones de algunos legisladores que minimizan amenazas críticas como el narcoterrorismo en los corredores fronterizos, polarizando aún más el debate de las normas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó que se haya excluido varios puntos de la solicitud de facultades legislativas del Gobierno. Rechazó que haya parlamentarios en contra de que se consideren terroristas a ciertos grupos... pic.twitter.com/h2uS8pRi5x — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

La creación del Comando Unificado no solo ha modificado el tablero de la estrategia de seguridad nacional, sino que ha redefinido el debate político en el Parlamento.

La premisa de que el Estado ya poseía herramientas efectivas para actuar sin requerir necesariamente nuevas delegaciones legislativas abre un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio de poderes y la eficiencia en la lucha contra la criminalidad en el país.