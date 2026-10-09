Premier Galarreta tras sustentar facultades ante el Senado: "Con o sin el Congreso vamos a resolver"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno continuará trabajando para responder a las principales demandas de la ciudadanía, con o sin la delegación de facultades legislativas solicitada al Congreso de la República.

Estrategia del Ejecutivo y herramientas legales frente al rechazo del Congreso

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que, en caso de recibir la delegación de facultades por parte del Parlamento, las medidas normativas se emitirán de forma expedita mediante decretos legislativos. No obstante, aclaró que para aquellos temas que queden excluidos del marco aprobado, el Gobierno recurrirá al uso de decretos de urgencia y decretos supremos para no paralizar la gestión pública.

El primer ministro insistió en que el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, si bien representa el consenso de diversas bancadas parlamentarias, carece de los mecanismos necesarios para abordar con celeridad materias críticas como la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.

"Eligió el orden y nosotros, con o sin facultades, vamos a poner orden. Vamos a respetar lo que plantee el Senado, pero, repito a los ciudadanos, con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos, así nos tome un poco más de tiempo", dijo el titular de la PCM.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El premier Luis Galarreta ofreció una conferencia tras sustentar el pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución del Senado. Aseguró que el Ejecutivo respetará lo que plantee esta cámara, no obstante, que con o sin su respaldo resolverán los problemas del país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Facultades legislativas: Comisión de Constitución del Senado continuará con el debate mañana, sábado 10 de octubre October 9, 2026

Inteligencia operativa, lucha contra el crimen y acciones ante el fenómeno El Niño

En el ámbito de la seguridad ciudadana, Galarreta advirtió que el marco legal aprobado en la cámara baja imposibilita contar con herramientas clave para neutralizar a las bandas transnacionales y capturar a sus cabecillas.

Detalló que se requiere dotar a las fuerzas del orden de capacidad de inteligencia operativa, así como de un marco legal que permita catalogar a estas organizaciones criminales como "grupos hostiles" y "grupos terroristas" para proteger jurídicamente a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

"En seguridad es el tema del servicio de inteligencia, porque necesitamos tener inteligencia operativa, porque esta gente tiene inteligencia operativa, son organizaciones transnacionales y las herramientas que tenemos no son suficientes para tener inteligencia operativa", apuntó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, fundamentó la necesidad de obtener facultades en materia climática para modificar la Ley de Recursos Hídricos y agilizar la entrega de títulos de propiedad a favor de los pequeños agricultores. El integrante del Gabinete sostuvo que facilitar el acceso al agua y formalizar los predios rurales resulta indispensable para mitigar los impactos del fenómeno El Niño en el sector agrario.

En ese sentido, el premier Galarreta ratificó que el Gobierno mantendrá el curso de sus acciones preventivas en seguridad y gestión de riesgos, a la espera del pronunciamiento definitivo del Senado sobre el alcance de las facultades legislativas.