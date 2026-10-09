Werner Salcedo sobre programa contra incendios: "Un GORE haciendo la tarea de un Gobierno nacional"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, resaltó que el programa preventivo contra incendios forestales implementado en su gestión dota de equipamiento y vehículos a los bomberos, así como a la quinta brigada del Ejército, tareas que debería hacer el Ejecutivo.

Equipamiento a bomberos y logística para el Ejército en Cusco

Frente a la constante amenaza de los siniestros forestales, la administración regional asumió un rol protagónico para dotar de herramientas operativas a los cuerpos de auxilio en la región. El programa contempló la adquisición de vestuario adecuado, implementos de protección y unidades móviles para optimizar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias.

"Primero en equipar a los bomberos, dotarles de vehículos, dotarles de su vestuario, dotarles de sus implementos. Lo propio para el ejército, para la quinta brigada. Estás hablando de un Gobierno regional haciendo la tarde un Gobierno nacional", indicó el Salcedo.

Este apoyo directo se extendió a las fuerzas armadas acantonadas en la zona para garantizar un trabajo conjunto en la contención del fuego en terrenos de difícil acceso. La estrategia busca cerrar las brechas operativas que históricamente limitaron el trabajo de las brigadas durante la temporada de secas.

"Segundo, ir a las propias comunidades y capacitar, seguir en el tema de sensibilización", indicó.

Capacitación comunitaria y debate sobre la acumulación de material inflamable

El plan preventivo enfatiza la necesidad de trabajar de la mano con las poblaciones locales para transformar gradualmente las costumbres de manejo del suelo en las zonas de montaña. A través de capacitaciones continuas, se busca reducir el impacto de las emergencias que año tras año devoran grandes extensiones de cobertura vegetal.

"Lo que tenemos nosotros hoy es que ya no tenemos prácticas de antaño que efectivamente hacían que nosotros podíamos controlar las praderas naturales de las zonas altoandinas", indicó.

La autoridad cusqueña reflexionó sobre cómo las transformaciones en la gestión territorial afectaron los métodos tradicionales de control que empleaban las comunidades altoandinas. Según explicó, la interrupción de estos conocimientos ancestrales alteró el equilibrio en la conservación de los pastos naturales.

"Más por el contrario vinieron con una lógica conservacionista en donde hoy hay más materia seca y eso es más material inflamable que hace que se den incendios pero en cientos, en miles de hectáreas", indicó.

Esta acumulación de biomasa sin un manejo adecuado incrementa la vulnerabilidad de la pradera frente al fuego, propiciando la propagación rápida de las llamas. Por ello, la gestión regional insiste en equilibrar la protección ambiental con técnicas efectivas de prevención en el campo.

En ese sentido, Werner Salcedo reafirmó el compromiso del Gobierno Regional del Cusco para sostener este programa integral contra incendios forestales, priorizando la articulación con la población y demandando una mayor presencia del Gobierno nacional en la defensa ambiental del sur del país.