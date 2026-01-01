Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible su candidatura al Senado por condena de peculado

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo obstáculo electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la inscripción de la candidatura al Senado de Mario Vizcarra, representante del partido Perú Primero, junto a otros postulantes de la misma agrupación.

La resolución señala que Vizcarra consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida una sentencia firme por peculado, cumplida en 2005, lo que constituye un impedimento legal para acceder a cargos de elección popular.

El documento oficial otorga un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones, advirtiendo que, de no hacerlo, la solicitud será declarada improcedente.

JEE declara inadmisible postulación al Senado.

La condena en la hoja de vida

Vizcarra reconoció en su hoja de vida que fue condenado por peculado en el expediente N.° 015-05, con sentencia emitida por la Sala Mixta de Moquegua.

Aunque cumplió la pena y se figura como rehabilitado en el sistema, la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 30717) establece que quienes han sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad tienen un impedimento permanente para postular.

Este criterio, aplicado ahora por el JEE Lima Centro 2, marca un contraste con decisiones previas de otros jurados, como el JEE Lima Centro 1, que habían mostrado interpretaciones distintas en casos similares.

Hoja de vida consigna condena por peculado.

Conexión con las tachas previas

La observación del JEE Lima Centro 2 se conecta directamente con las tachas presentadas contra Vizcarra en su candidatura presidencial, también basadas en la condena por peculado. En esas tachas, ciudadanos como Luis Miguel Caya, Jeanpier Miguel Valverde y Edwin Huamani argumentaron que la sentencia lo inhabilitaba de manera permanente.

Si el criterio aplicado para el Senado se mantiene, surge la interrogante de si el mismo razonamiento será utilizado para evaluar su postulación a la presidencia de la República. De confirmarse, Vizcarra podría quedar fuera de la contienda electoral en ambos frentes, debilitando la estrategia de Perú Primero para las Elecciones Generales 2026.

Tachas contra Mario Vizcarra.

La resolución abre un nuevo capítulo en la carrera electoral de Mario Vizcarra que camina en una cuerda floja cada vez más delgada. Aunque aún existe la posibilidad de subsanar observaciones y apelar, el impedimento legal por peculado parece difícil de revertir.

El caso no solo afecta su candidatura al Senado, sino que también pone en duda su continuidad como aspirante presidencial, dejando en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la decisión final sobre su futuro político.