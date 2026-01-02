JEE rechaza inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente por ser extemporánea

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción extemporánea de la fórmula presidencial del partido Primero la Gente, liderada por la exministra Marisol Pérez Tello.

Fuera de carrera presidencial

Según el documento, la agrupación no culminó el trámite dentro del plazo excepcional establecido y no se comprobó que existieran fallas en el sistema Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones que impidieran completar el proceso.

En la resolución, el JEE reconoció que Primero la Gente inició el trámite de inscripción de manera virtual, pero deja claro que no equivale a una presentación válida.

"Dichos documentos evidencian que la organización política inició el trámite de inscripción de forma virtual, pero no que lo haya culminado dentro del plazo excepcional establecido", dice.

Según el colegiado, el partido cargó documentos como comprobante de pago, el plan de gobierno y el formato de solicitud el 23 de diciembre del 2025, sin embargo, no existe registro en los sistemas del JNE que la inscripción haya sido completada antes de las 12:00 p. m. del 24 de diciembre, plazo máximo fijado por la institución electoral.

Primero la Gente pide ser inscrito

El personero legal del partido, Marco Zeballos, presentó dos escritos el 24 de diciembre de 2025 solicitando admitir la inscripción fuera de plazo argumentando una "presunta imposibilidad material" atribuida a problemas técnicos en el sistema Declara+.

Tras denuncias de fallas en el sistema por parte de organizaciones políticos que no lograron completar su inscripción al 100%, la Oficial General de Tecnologías de la Información del Jurado Nacional de Elecciones remitió un informe técnico para evaluar lo ocurrido. El documento indica que "la OGTI no ha podido determinar de manera concluyente que dicha organización haya sido directamente afectada por la incidencia".

El análisis descartó falla en el sistema Declara+, aunque reconoció incidencias en el sistema de firma digital SIGNNET, las cuales no impidieron la presentación de solicitudes en el plazo. "No se reportaron fallas con el sistema Declara+ que hubiesen imposibilitado la presentación de solicitudes de inscripciones de fórmula de candidatos dentro del plazo establecido en el Reglamento", precisó la Oficina de Desarrollo Tecnológico del JNE.

La resolución dispuso notificar la decisión y archivar el expediente. La agrupación tendrá la opción de presentar un recurso de apelación y el caso podría llegar al pleno del JNE.

Es así como el Jurado Electoral Especial declaró improcedente la inscripción de la fórmula presencial de Primero la Gente por presentar la información de manera extemporánea.