Ernesto Álvarez sobre accidente ferroviario en Cusco: "La probabilidad de un error humano es bastante alta"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el accidente ferroviario ocurrido la tarde del martes 30 de diciembre en la ruta hacia Machu Picchu, el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, brindó un balance del lamentable hecho vivido en la región Cusco, a vísperas de recibir el Año Nuevo 2026.

En entrevista con TV Perú, el líder de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), confirmó que el fatídico suceso viene dejando hasta el momento un fallecido y 107 heridos; asimismo, descartó que haya otra víctima mortal, tal como trascendió en las últimas horas.

Todo indica que las causas del accidente serían tipo humanas

Desde la "Ciudad Imperial", Álvarez Miranda se solidarizó con los deudos de quien en vida fue, Roberto Cárdenas Loayza, maquinista de la compañía Inca Rail, quien perdiera la vida en la línea férrea Ollantaytambo-Machupicchu.

Con referente a las causas que originaron el mortal accidente, el primer ministros sostuvo que se encuentra en materia de investigación; no obstante, reveló que el factor humano habría producido el triste desenlace en el Cusco.

"Ositrán nos ha indicado que el mantenimiento de las vías era el regular, era el adecuado, las empresas en realidad, han efectuado una señalización que era la estándar para el nivel de los ferrocarriles, pero algo ha fallado. Entendemos, que la probabilidad de haber existido un error humano es bastante alta, salvo que en la investigación se arroje lo contrario", mencionó.

Es importante recordar que, la Fiscalía viene realizando "diligencias necesarias" para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, han solicitado información detallada a las empresas involucradas (PeruRail e IncaRail), entre las que destacan: la documentación técnica y operativa relacionada con la prestación del servicio ferroviario y de las pólizas de seguros vigentes, a fin de verificar la cobertura en favor de las personas afectadas.

🚨 COMUNICADO pic.twitter.com/obcMxqlqYV — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 31, 2025

Presidente Jerí llegó al Cusco

El primer ministro, y los titulares del MINCETUR y MTC, Teresa Mera y Aldo Prieto, respectivamente, llegaron esta madrugada al Cusco junto al presidente José Jerí, con el objetivo de supervisar y reforzar el despliegue de atención en favor de los heridos y turistas varados, a consecuencia del accidente ferroviario.

A su arribo, el mandatario se reunió con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, a fin de recibir información oficial y de primera mano sobre lo ocurrido la tarde del 30 de diciembre.

Posteriormente, se dirigieron a las clínicas donde reciben atención los turistas afectados, quienes en su mayoría provienen de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia, así como de compatriotas de diversas regiones del país.

Justamente sobre la atención médica, Ernesto Álvarez destacó el rápido accionar de las clínicas y hospitales situados en Cusco, pese al difícil acceso para llegar al lugar de los hechos. Asimismo, reveló que a la fecha hay dos heridos en Cuidados Intermedios y otros dos extranjeros han preferido operarse en sus respectivos países.

De esta manera, el titular del PCM brindó un reporte actualizado de la emergencia suscitada en el Cusco, dejando en claro que el factor humano habría sido la principal causal del accidente ferroviario.