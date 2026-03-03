PJ reprograma audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 3 de marzo, el Poder Judicial, mediante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, ordenó la reprogramación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El juez a cargo del caso, Adolfo Farfán Calderón, ordenó que la continuación de la audiencia virtual, donde se realizará la lectura de la resolución de su sentencia, se lleve a cabo el día miércoles 4 de marzo a las 9 de la noche.

Los delitos que se le imputan al investigado son de homicidio culposo, omisión de socorro y figura.

#LoÚltimo. Magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón, titular del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, posterga hasta mañana miércoles 4 de marzo, a las 21:00 horas, lectura de resolución al pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por los... pic.twitter.com/XxjXGGg100 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 3, 2026

Noticia en desarrollo...