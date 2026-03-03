RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Continuará mañana

PJ reprograma audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

Este martes, el Poder Judicial postergó la audiencia donde se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. Esta es la nueva fecha.

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/03/2026

Este martes 3 de marzo, el Poder Judicial, mediante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, ordenó la reprogramación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano

El juez a cargo del caso, Adolfo Farfán Calderón, ordenó que la continuación de la audiencia virtual, donde se realizará la lectura de la resolución de su sentencia, se lleve a cabo el día miércoles 4 de marzo a las 9 de la noche.

Los delitos que se le imputan al investigado son de homicidio culposo, omisión de socorro y figura.

Noticia en desarrollo...

