PJ reprograma audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

Continuará mañana
03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/03/2026
Este martes 3 de marzo, el Poder Judicial, mediante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, ordenó la reprogramación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano.
El juez a cargo del caso, Adolfo Farfán Calderón, ordenó que la continuación de la audiencia virtual, donde se realizará la lectura de la resolución de su sentencia, se lleve a cabo el día miércoles 4 de marzo a las 9 de la noche.
Los delitos que se le imputan al investigado son de homicidio culposo, omisión de socorro y figura.