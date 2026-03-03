Noche de fuego: Anciana de 89 años cae atrapada y muere asfixiada en incendio que destruyó su casa

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tragedia imposible de detener

Una anciana identificada como Julia Sequeiros Hinojosa de 89 años falleció por inhalación de humo en un incendio que consumió su vivienda la madrugada del lunes en la cuadra 2 de la Calle Julio Calero, en Chorrillos. La mujer no logró salir de su cuarto debido a su delicado estado de salud, mientras familiares y vecinos escapaban saltando por las ventanas.

Según relatos de testigos, el fuego avanzó rápidamente, obligando a quienes estaban dentro del inmueble a improvisar escaleras con ayuda de vecinos y hacer una cuerda con sábanas, para descender por las ventanas. Uno de los vecinos que aún tosía por la intensidad del humo logró escapar con ayuda de una soga.

"Se escuchaba el humo, era imposible respirar sin toser", describió.

Mientras tanto, la anciana, que estaba postrada en cama por múltiples enfermedades y dependía de cuidados, quedó atrapada en su habitación. Las llamas y el humo bloquearon las rutas de salida y ningún familiar alcanzó a rescatarla antes de que falleciera.

Bomberos, policías y la búsqueda de causas

El siniestro movilizó a cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio y evitar que se propague a las casas vecinas. La Policía Nacional del Perú (PNP) cortó el fluido eléctrico y facilitó la labor de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en el primer nivel del inmueble, específicamente donde estaba estacionado un vehículo. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si fue un cortocircuito, falla eléctrica u otra causa lo que desató el siniestro. Peritos de Criminalística están recabando evidencias para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo de la víctima para su traslado a la morgue y la necropsia de ley, como parte del procedimiento estándar en este tipo de tragedias.

Vecinos afectados y reclamos por seguridad

Familias aledañas evacuaron de forma preventiva al ver el humo negro que salía por las ventanas y por temor a que las llamas llegaran a sus hogares. Algunos vecinos expresaron su consternación y señalaron que el siniestro ha generado preocupación por la falta de orientación y medidas de prevención ante incendios domésticos en la zona.

"Hay muchos adultos mayores aquí, necesitamos capacitación y revisiones técnicas de las instalaciones eléctricas", señalaron residentes del sector. El caso ha abierto un debate sobre la seguridad en viviendas antiguas y la protección de los más vulnerables ante emergencias que ocurren sin previo aviso.