José Balcázar solicitará facultades al Congreso para presentar nuevo Plan de Seguridad

Desde su primer día de gobierno, José María Balcázar tenía en claro que uno de sus principales desafíos que deberá afrontar hasta julio del 2026 será luchar contra la delincuencia, sicariato y extorsión que impera en todo el país y que cobra vidas a diario.

Pedirá facultades para el nuevo Plan de Seguridad

Como se recuerda, el gobierno anterior de José Jerí prometió y prometió el tan esperado Plan Nacional de Seguridad el cual sería una premisa para recuperar la tranquilidad en todo el territorio. Sin embargo, este documento nunca se dio a conocer hasta que el Congreso de la República finalmente lo censuró por las polémicas que protagonizó.

Sin embargo, según Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, este plan si existe y está a disposición de su gestión para ser aplicado lo más pronto posible. Por ello, José Balcázar anunció que solicitarán facultades legislativas para que este proyecto finalmente pueda ver la luz.

El presidente de la República indicó que el Congreso les dará estas facultades pedidas ya que necesitan promulgar un paquete de leyes que ayudarán a la lucha contra la delincuencia y así endurecer las normar contra los criminales.

"Tenemos que solicitar facultades al Parlamento. Estoy seguro de que no nos las negarán para aprobar un paquete de leyes mediante el cual se modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, con procesos rápidos y especiales, similares a los aplicados en casos de terrorismo", indicó.

Será vital el voto de confianza

Es importante aclarar que, para que el Parlamento pueda darle las facultades legislativas, será vital otorgar el voto de confianza al gabinete encabezada por Denisse Miralles. Precisamente, Américo Gonza de Perú Libre indicó que su bancada le dará luz verde a los ministros ya que fueron los impulsores de Balcázar.

Adicionalmente, dejaron en claro que no pidieron ningún favor a cambio al Ejecutivo para darles el voto de confianza el próximo 18 de marzo.

"Yo considero que sí, sería incoherente proponer una persona y no darle (voto de confianza). Que quede claro que nosotros no le estamos pidiendo nada a cambio, lo hacemos por principios a diferencia de otros partidos que ya sabemos como se han comportado y no solamente con José María Balcázar", contó en Exitosa.

En resumen, el presidente de la República, José María Balcázar, indicó que solicitará facultades legislativas para promover el nuevo Plan de Seguridad y así luchar contra la criminalidad en el país.