Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, niega ser amigo de Vladimir Cerrón: "No he tenido ninguna comunicación con él"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó ser amigo del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y aseguró que no mantiene comunicación con el prófugo de la justicia.

En entrevista con Canal N, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que siempre ha exhortado a los peruanos, que tengan algún tipo de proceso o investigación, a colaborar con las autoridades. También, criticó ser preguntado constantemente por el exgobernador regional.

"Lo que siempre hemos hecho es exhortar, como a todos los peruanos que puedan tener algún tipo de proceso o investigación, a colaborar con la acción de la justicia. Eso siempre lo he dicho, desde un comienzo. No es un buen escenario para mi que, cada vez que no encuentran una respuesta a la opinión que ustedes dan, empiezan este tipo de preguntas", declaró.

Asimismo, Gutiérrez Cóndor aseguró que previamente le ha pedido a Vladimir Cerrón que se someta a la justicia y responda a todas las acusaciones que pesan en su contra.

Le digo con toda honestidad, desde el primer día que me han pedido una pregunta sobre el señor Cerrón, yo he pedido públicamente que pueda someterse a la acción de la justicia y pueda responder todo lo que tiene que responder (...) Vladimir Cerrón no es mi amigo, yo he tenido una relación estrictamente profesional (...) No he tenido ninguna comunicación con él", agregó.