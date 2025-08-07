Delegación del Gobierno peruano viaja a la isla Santa Rosa mientras Petro visita Leticia

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio del reclamo por parte el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Estado peruano de haber "invadido" territorio colombiano en referencia a la isla Santa Rosa, una delegación del Gobierno del Perú viaja al lugar para liderar una campaña de acción social en la zona de frontera.

Delegación peruana llegó a isla Santa Rosa

La delegación peruana, está conformada por el ministro de Educación, Morgan Quero; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urtega; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro de Salud, César Vásquez; el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza y de otras autoridades, lideradas por el premier Eduardo Arana.

La visita coincide con la llegada de Petro para celebrar la batalla de Boyacá en Leticia, una ciudad colombiana ubicada en la ribera del Amazonas y se encuentra frente a Santa Rosa, junto a la brasileña Tabatinga componen la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú.

📍Santa Rosa de Loreto | El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, viaja a la región #Loreto para liderar una nueva campaña de acción social en la zona de frontera, junto a los ministros de @Minsa_Peru, @MineduPeru, @MindefPeru y @MidisPeru. pic.twitter.com/HKwdLMNAIy — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 7, 2025

Noticia en desarrollo...