Delia Espinoza cuestiona al JNE por auditoría a la primera vuelta: "Está accediendo a presiones de algunos candidatos"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Delia Espinoza, ex fiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, conversó con Exitosa este jueves 7 de mayo y se pronunció sobre lo ocurrido tras la primera vuelta de las elecciones generales y las irregularidades ocurridas durante aquella jornada.

Delia Espinoza cuestiona al JNE por auditar primera vuelta

En primer lugar, Espinoza expresó su desacuerdo con al auditoría anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones a las incidencias ocurridas el pasado 12 de abril. De acuerdo a su parecer, este procedimiento es ceder a las presiones de algunos candidatos quienes señalaron que existe un fraude para perjudicarlos.

"Yo creo que ahí el JNE está accediendo de manera parcial a las presiones que algunos actores políticos o candidatos están afirmando a viva voz. Nosotros hemos hecho un llamado a la calma, pero parece que los ánimos están muy encrespados y exacerbados", indicó.

En esa misma línea, la decana del Colegio de Abogados de Lima dejó en claro que la entidad no hace más que darle falsas esperanzas a los partidos políticos y candidatos que han manifestado su desacuerdo con estos resultados. Además, criticó que los postulantes exijan que se postergue al anuncio de quienes pasarán a segunda vuelta hasta que se concluya la auditoría a pesar de no tener fecha exacta.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, cuestionó la auditoría anunciada por el JNE a la primera vuelta electoral. Según afirmó, el organismo estaría accediendo "de manera parcial" a las presiones de algunos... pic.twitter.com/KrjVdr2CUX — Exitosa Noticias (@exitosape) May 7, 2026

"El JNE no está trayendo mayor tranquilidad sino que con este anuncio de auditoria está dando una especie de esperanza y abriendo la puerta para que los señores que están haciendo su reclamo ya están agregando un pedido adicional. Están imponiendo algunas reglas antojadizas de que no se proclamen los resultados de la primera vuelta hasta que se de la auditoria", añadió.

Auditoría pudo haberse hecho luego de la primera vuelta

Espinoza Valenzuela también precisó que no está en contra de la auditoría anunciada por el JNE, pero que esta pudo haberse hecho luego de conocer los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, también saludó la postura tomada por un miembro del Pleno de esta entidad quien indicó que no se detendría el cronograma electoral mientras se realiza dicho procedimiento.

"La auditoria podía haberse hecho con posterioridad a los resultados proclamados de la primera vuelta para calmar los ánimos. Ya que se hacen ahora, se presentan más situaciones de confusión", finalizó.

De esta manera, Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones por anunciar una auditoria a la primera vuelta de las elecciones generales.