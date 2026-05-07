¿Adultos también pueden contagiarse con el virus Coxsackie? Experto del Minsa responde

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En diálogo con Exitosa, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que los adultos también pueden contagiarse con el virus Coxsackie y desarrollar la enfermedad de manos, pies y boca, si no se toman las medidas preventivas ante un caso registrado en el hogar.

"Eso sucede si no se toman las medidas preventivas. Normalmente, casi el 90% de casos son menores de 5 años, después tienen niños más grandecitos hasta doce, pero también dentro de la casa se pueden contagiar", señaló.

Casos de Coxsackie aumentan en colegios

El experto del Minsa reiteró que el virus Coxsackie es altamente contagioso entre menores de edad. En ese sentido, recomienda a los padres de familia a no enviar a sus niños al colegio en caso de que este se encuentre con síntomas de la enfermedad (fiebre, aftas y erupciones cutáneas en las manos y en los pies).

Munayco también aconsejó a los colegios a mantenerse vigilantes de posibles escolares sintomáticos. Encaso de detectar alguno en un aula, recomienda suspender de manera temporal las clases presenciales para así evitar su propagación. Aun así, sugirió que no se cierren las instituciones para no generar complicaciones en el alumnado.

"Si hay más de tres casos en un salón y en una semana, allí a todos los niños del salón se los puede mandar a remoto. Lo ideal es no cerrar colegios porque hay dificultades en las clases remotas"

También destacó que la enfermedad mano, pie y boca no tiene un tratamiento específico, por lo que se recomienda únicamente la hidratación, el consumo de alimentos frescos y la medicación con antipiréticos (medicamentos que ayudan a reducir la fiebre).

¿Qué se recomienda si un contagiado reside en el hogar?

Para evitar la diseminación del virus Coxsackie en el hogar, el especialista recomendó el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como desinfectar superficies y evitar compartir utensilios entre niños contagiados.

"Si un niño está enfermo en casa, primero hay que tener la mascarilla, segundo hay que ventilar la habitación del niño, reducir el contacto con él y evitar el contacto con las lesiones", contó.

El aumento de casos de niños contagiados con el virus Coxsackie en Perú continúa generando preocupación entre padres de familia. En este contexto, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, señaló que la enfermedad puede darse en adultos, por lo que aconseja tomar las medidas necesarias.