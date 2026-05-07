Tragedia familiar: Millonario es acusado de acabar con la vida de su esposa embarazada y sus dos hijos

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran conmoción ha causado la noticia de que un millonario es acusado de acabar con la vida de su esposa embarazada y a sus dos hijos menores de edad en las inmediaciones de su lujosa mansión. El caso es materia de investigación y han salido a la luz nuevos detalles del trágico acontecimiento.

Hallan a familia sin vida en su vivienda

Un reconocido empresario del sector gastronómico es señalado como el autor de un crimen familiar. El macabro hecho fue reportado por las autoridades de Houston, Estados Unidos, luego de que los agentes de la Policía encontraran los cuerpos sin signos vitales los miembros de una familia entera.

De acuerdo a información del medio estadounidense ABC 13 el presunto artífice de este hecho de sangre sería Matthew Mitchell, un reconocido dueño de un restaurante, quien habría asesinado a su esposa identificada como Thy Mitchell y a sus dos hijos de 8 y 4 años, para posteriormente atentar contra su propia vida.

Cabe señalar que, el crimen se suscitó en River Oaks, una zona de alta exclusividad en Houston, Texas. Al respecto, según el Departamento de Policía de Houston, fue una nilñera quien dio aviso a las autoridades el último lunes 4 de mayo al preocuparse por la falta de contacto con una familia de residente en la zona.

Hacia las 5 y 30 de la tarde (hora local) los oficiales se apersonaron hasta la cuadra 2100 de la calle Kingston, donde hallaron sin signos vitales a dos adultos y dos menores de edad en el interior de una vivienda del vecindario Glendower Court.

Hay que mencionar que, al llegar a la propiedad, las autoridades forzaron la entrada. Una vez dentro de esta se encontraron con una escena la cual han calificado como "profundamente perturbadora".

¿Qué dicen las autoridades sobre este fatídico suceso?

Por su parte, sobre este fatídico suceso, el jefe de la Policía de Houston manifestó a la prensa que, pese a que la principal hipótesis es que se trataría de un homicidio, no se cerrarán otras posibilidades de investigación hasta que se completen las autopsias.

"Estamos ante una tragedia familiar devastadora. Nuestros corazones están con la familia y los amigos. Estamos trabajando para brindar respuestas sobre el porqué de este suceso", indicó el alto oficial.

Además, el medio People informó que los uniformados también manejan la teoría de que el empresario usó un arma de fuego para realizar los crímenes antes de usarla contra sí mismo.

Es así que gran conmcoión ha causado el hallazgo de una familia entera en Houston, Estados Unidos. El padre es acusado de acabar con la vida de su esposa embarazada y sus dos menores hijos, por ahora, el caso es materia de investigación.