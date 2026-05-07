Retiraron lotes de FRUTOS SECOS del mercado por riesgo de SALMONELA: cuáles son los productos y qué hacer si los compraste

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva alerta sanitaria ha puesto en guardia a los consumidores en Estados Unidos. La empresa John B. Sanfilippo and Son, con sede en Illinois, anunció el retiro voluntario de diversos lotes de snacks y mezclas de frutos secos tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por posible contaminación con salmonela.

Esta medida preventiva se suma a recientes retiros de otros productos populares, como las papas fritas Utz, reforzando la vigilancia sobre la seguridad alimentaria en el país. El foco de la preocupación es la leche en polvo utilizada en los condimentos de estas mezclas, insumo que ya había sido reportado con problemas por el proveedor California Dairies.

Aunque las pruebas realizadas a los sazonadores resultaron negativas antes de su uso, el fabricante y la FDA optaron por el retiro preventivo para eliminar cualquier riesgo residual. Las autoridades instan a la población a verificar sus productos, recordando que esta bacteria puede persistir en los alimentos incluso después de los controles estándar de calidad.

¿Cuáles son las marcas, productos y presentaciones afectadas?

La medida preventiva alcanza a diversas firmas con alta presencia en los supermercados estadounidenses, afectando a una gran variedad de presentaciones que van desde aperitivos cotidianos hasta opciones gourmet.

Las marcas que los consumidores deben revisar de inmediato son: Southern Style Nuts, Fisher, Squirrel Brand y Good & Gather.

Entre los productos específicos afectados, se destacan las siguientes presentaciones:

Fisher : mezcla de frutos secos Tex-Mex de 850 gramos, con fecha de consumo preferente del 8 de junio de 2027.

: mezcla de frutos secos Tex-Mex de 850 gramos, con fecha de consumo preferente del 8 de junio de 2027. Southern Style Nuts : distintas mezclas gourmet para cazadores en múltiples presentaciones, con fechas de consumo preferente que van desde enero hasta abril de 2027.

: distintas mezclas gourmet para cazadores en múltiples presentaciones, con fechas de consumo preferente que van desde enero hasta abril de 2027. Squirrel Brand : mezcla de viajeros de 450 gramos (fechas de consumo preferente en abril, mayo y junio de 2027) y mezcla de ciudad y campo en presentaciones de 450 gramos, con fechas de consumo preferente entre enero y mayo de 2027.

: mezcla de viajeros de 450 gramos (fechas de consumo preferente en abril, mayo y junio de 2027) y mezcla de ciudad y campo en presentaciones de 450 gramos, con fechas de consumo preferente entre enero y mayo de 2027. Good & Gather: mezcla de elote callejero mexicano de 230 gramos, con fecha de consumo preferente el 23 de marzo de 2027.



¿Qué hacer si compró estos productos? Recomendaciones de la FDA

Ante el potencial riesgo para la salud, la FDA ha emitido un llamado urgente a todos los usuarios que hayan adquirido recientemente snacks de las marcas mencionadas. La recomendación principal es abstenerse de consumirlos de inmediato, independientemente de si el empaque parece estar en perfectas condiciones o si el contenido no presenta olores ni texturas extrañas.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el organismo regulador ha establecido las siguientes pautas:

Devolución y reembolso: Los consumidores pueden llevar los artículos sospechosos al establecimiento donde fueron comprados para solicitar la devolución total de su dinero o el reemplazo por un producto seguro.

Los consumidores pueden llevar los artículos sospechosos al establecimiento donde fueron comprados para solicitar la devolución total de su dinero o el reemplazo por un producto seguro. Eliminación segura: En caso de no optar por la devolución, se aconseja desechar el producto de forma que no pueda ser ingerido por otras personas o mascotas.

La agencia reiteró que estas medidas de precaución son vitales, ya que la salmonela es una bacteria imperceptible a la vista, pero capaz de causar cuadros infecciosos graves si no se actúa a tiempo.