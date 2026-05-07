Delia Espinoza solicita a Balcázar observar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas por "serias irregularidades"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, envió una carta al presidente José María Balcázar en la que solicita la observación parcial de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Su requerimiento se sustenta en que dicha autógrafa aprobada por el Congreso "pretende imponer impedimentos" para la elección de futuros directivos en los colegios profesionales. El pedido, realizado mediante el Oficio 0027-2026-DECANATO/CAL, fue remitido al despacho presidencial con carácter de "muy urgente".

Delia Espinoza exige observación de ley

Como indica la misiva, la decana del CAL señala "serias irregularidades" en la norma que recae en la aprobación de los Proyectos de Ley N° 4970, 5026, 5027, 11543 y 12891, en donde se introdujo modificaciones que "no fueron debatidas ni puestas en conocimiento del Pleno del Congreso de la República".

Las modificaciones en cuestión se encuentran en la Segunda Disposición Complementaria de la autógrafa, en donde se incorporó el siguiente texto: "no pueden ejercer cargos directivos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

El documento señala que estas disposiciones "vulneran el artículo 20 de la Constitución Política del Perú", el cual establece que los colegios profesionales son instituciones autónomas y se rigen por sus propios estatutos. En ese sentido, señala que el Legislativo "no tiene facultades para intervenir".

"En atención a todos estos argumentos, solicito a usted señor Presidente de la República, observar parcialmente la autógrafa de la Ley de creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, a fin de que el Congreso de la República rectifique el procedimiento seguido, y suprima el texto incluido de forma irregular respecto a la inhabilitación para ejercer función pública como impedimento para ocupar un cargo directivo en cualquier colegio profesional", se lee en el documento.

Carta de Delia Espinoza dirigida a Balcázar

¿Ley 'Anti Delia Espinoza'?

La ley que crea el Colegio Profesional de Artistas ha recibido serios cuestionamientos porque estaría dirigido para sacar del decanato del CAL a Delia Espinoza, quien fue inhabilitada por 10 años de la función pública por el Pleno del Congreso.

Según el CAL, el dispositivo legal tiene "nombre propio" que es: "continuar con la persecución y hostilización hacia Delia Milagros Espinoza Valenzuela pretendiendo afectar su permanencia en el cargo para el que fue mayoritariamente electa por los agremiados de esta histórica orden.

En este contexto, la decana del CAL solicitó que se observe la autógrafa porque pretendería "imponer impedimentos" para la elección de futuros directivos en colegios profesionales.