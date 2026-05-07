Delia Espinoza advierte injerencia del Congreso por ley que atentaría contra la autonomía de los colegios profesionales

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza Valenzuela, cuestionó al Congreso por una reciente ley que afectaría la independencia de los colegios profesionales, la cual, además, le impediría continuar con sus funciones.

Como se recuerda, en el contexto de la creación de la ley que reconoce al Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPA), se incluyó un inciso que impide a las personas inhabilitadas por este poder del Estado, dirigir sus respectivas instituciones deontológicas.

Acusa abuso de derecho desde el Congreso

En entrevista exclusiva para el programa "Exitosa Te Escucha", la también exfiscal de la nación dejó en claro que la imposición del citado inciso va en contra de la propia Constitución, a través de sus artículos 20 y 103, debido a que toda ley en general no es retroactiva y que no pueden crearse para hacer diferencia por sobre las personas, sino por naturaleza de las cosas.

En esa misma línea, indicó que la propia Carta Maga no avala el "abuso de derecho", para lo cual, llamó a la ciudadanía a estar expectante por la presunta intromisión del Parlamento a la autonomía de los colegios profesionales del país y que desde el CAL no van a permitir tal vulneración.

"No hablo a título personal, estoy hablando como abogada a nombre de todos los colegios profesionales, porque con esta prohibición que se ha incorporado de manera de contrabando, sin analizarla, se está ingresando, se está teniendo injerencia por parte del Congreso en la autonomía, en la autogestión y en la libertad que tienen todos los colegios profesionales que son de administración privada", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En exclusiva para Exitosa, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, advirtió una "muy peligrosa" injerencia del Congreso en la autonomía de los colegios profesionales, tras la aprobación de una polémica ley que impide a personas... pic.twitter.com/uux5FJa0J5 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 7, 2026

(Noticia en desarrollo...)