Luis Aragón cuestiona respuestas del jefe interino de la ONPE y advierte falta de claridad en proceso electoral

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Luis Aragón, vicepresidente de la Comisión de Constitución, expresó su disconformidad con la exposición realizada por Bernardo Pachas Serrano, jefe interino de la ONPE, durante la sesión en la que se abordaron las irregularidades del proceso electoral del 12 de abril.

En diálogo con Exitosa, Aragón sostuvo que las respuestas ofrecidas no fueron satisfactorias y que persisten dudas sobre la transparencia de cara a la segunda vuelta electoral.

Respuestas insuficientes

Aragón explicó que los congresistas esperaban respuestas claras sobre temas sensibles como el nivel de ausentismo en las mesas instaladas tarde y las observaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al sistema STAE.

"No hay un consenso de haber tenido respuestas satisfactorias del jefe encargado de la ONPE. Se preguntó cuál fue el nivel de ausentismo en las 388 mesas de Lima Metropolitana instaladas después del mediodía, y las observaciones del JNE sobre el sistema STAE,un sistema nuevo implementado por la ONPE y que ha sido duramente criticado por los especialistas que indican que hay graves inconsistencias".

Falta de contundencia y claridad

El parlamentario añadió que las explicaciones de Pachas no despejaron las dudas sobre la idoneidad del proceso electoral, precisando que dentro del organismo aún existen funcionarios relacionados al ex jefe, Piero Corvetto, que generan suspicacias que podrían repercutir en el desarrollo normal del balotaje.

"Son observaciones que no nos dan la garantía de que se lleve a cabo un proceso electoral idóneo en la segunda vuelta. Al margen de las irregularidades que han existido, este no es solo un tema que involucra al señor ex jefe Corvetto, sino que también hay un equipo técnico que genera dudas".

Aragón insistió en que lo que se busca es garantizar democracia y respeto a la ley, pero que la ONPE debe ser más transparente sobre el sistema tecnológico que se utilizará en el escrutinio.

"Creo que acá el jefe de la ONPE tiene que ser más claro y decirnos si este sistema STAE va a funcionar nuevamente en la segunda vuelta con sus inconsistencias, que tuvo un nivel de éxito mínimo. Esto no lo digo yo, sino el propio Jurado Nacional de Elecciones".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y congresista, Luis Aragón, manifestó que sería prudente volver al sistema tradicional de conteo de votos si es que el sistema STAE no ofrece garantías. Sin embargo, precisó... pic.twitter.com/T24ujtWgOQ — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

¿Qué es el sistema STAE?

El Sistema de Transmisión de Actas Electorales (STAE) es una herramienta tecnológica implementada por la ONPE para agilizar el envío de actas desde los locales de votación hacia los centros de cómputo.

Sin embargo, el JNE ha señalado que presenta inconsistencias que ponen en riesgo la transparencia del proceso. Especialistas han advertido que la falta de pruebas previas y la improvisación en su aplicación generaron errores en la primera vuelta, lo que ha motivado pedidos de auditoría externa.

Las declaraciones de Luis Aragón reflejan la preocupación parlamentaria por la falta de respuestas claras de la ONPE y la incertidumbre sobre el sistema STAE. En un contexto de críticas y tensiones postelectorales, la actuación de la ONPE será determinante para garantizar que la segunda vuelta se lleve a cabo con legitimidad y sin cuestionamientos.