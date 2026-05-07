Reconocido canal pagará 50 MIL DÓLARES por ver TODOS los partidos del Mundial 2026: Conoce los requisitos

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fox Sports, en alianza con la plataforma Indeed, ha lanzado una convocatoria histórica que busca al primer "Jefe de Seguimiento de la Copa Mundial de FOX One". Esta oferta laboral, calificada por la propia compañía como un hito, ofrece la astronómica cifra de 50,000 dólares a una persona cuya única misión será seguir minuto a minuto el torneo desde el corazón de Nueva York.

El afortunado seleccionado vivirá una experiencia sin precedentes del 6 de junio al 26 de julio de 2026. Durante los 39 días que dura la competencia, el trabajador recibirá un pago aproximado de 1,282 dólares diarios.

Fox Sports busca a futbolero para ver todos los partidos del Mundial:

El puesto de "Jefe de Observación" no se realizará desde un cubículo convencional. La cadena montará una oficina de ensueño en Times Square, donde el elegido deberá visualizar los 104 partidos del Mundial en resolución 4K a través de la plataforma de streaming FOX One.

El compromiso es total: desde los encuentros de potencias mundiales hasta los duelos de selecciones como Curaçao, Irán o Nueva Zelanda; ningún balón rodará sin ser supervisado por este nuevo colaborador.

Sin embargo, el trabajo no consiste únicamente en observar. Según informó la compañía en su comunicado, el perfil ideal debe contar con un agudo criterio editorial para crear y compartir contenido atractivo en redes sociales durante todo el certamen.

El objetivo es que el "Jefe de Seguimiento" se convierta en un puente entre la plataforma de streaming y la audiencia digital, transformando su análisis de los partidos en material viral que mantenga el pulso de la conversación futbolística desde la oficina más famosa del mundo.

Requisitos del puesto

Quien se postule a dicho empleo se destacan los siguientes:

Crear un perfil o iniciar sesión en tu cuenta de Indeed.

Actualizar tus habilidades: se necesita experiencia en entrevistas, periodismo y creación de contenido.

Configurar las preferencias: actualizar la configuración de tu perfil a "Los empleadores pueden encontrarte" para que el equipo de reclutamiento de FOX Sports pueda ver tu perfil en Indeed.

Compartir un vídeo corto: demostrar tus habilidades para crear contenido publicando un vídeo en redes sociales explicando por qué sos el candidato perfecto para el puesto. El clip se debe publicar acompañado del hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

El mayor requisito es que debes estar disponible para vivir en Nueva York del 6 de junio al 26 de julio, trabajando incluso fines de semana y horarios irregulares según el calendario de los partidos. Esta iniciativa busca conectar con la pasión del fútbol y ofrecer una experiencia inmersiva única durante el torneo.

Cabe destacar que además de los 50.000 dólares (que equivalen a unos 172.880 soles), la oferta incluye asistencia para la reubicación en Nueva York y acceso a un programa de asistencia para la persona elegida. Durante el torneo, es probable que se reciba visitas de rostros muy conocidos y estrellas del mundo del fútbol en esa oficina tan particular.