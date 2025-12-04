¿Quieres hacerte la vasectomía y aún dudas?: Especialista desmonta mitos comunes sobre este procedimiento

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

¿Pensando en una vasectomía y aún con dudas? El Dr. Max Lazo, urólogo y andrólogo, conversó con Exitosa para despejar los mitos más comunes que existen en el imaginario colectivo sobre este procedimiento quirúrgico que cada vez más hombres consideran como una opción segura y definitiva para la anticoncepción.

Según Lazo, algunos de los mitos y consultas más frecuentes giran en torno a una posible pérdida de la potencia posterior a la operación, riesgos de embarazos y la efectividad del método. Aquí despejarás tus dudas.

Mitos más frecuentes: pérdida de la potencia, riesgos de embarazos y efectividad del método.

¿La vasectomía causa impotencia?

El especialista fue claro: "Es falso" . La vasectomía consiste únicamente en cortar los dos conductos deferentes, que son los que transportan los espermatozoides desde los testículos hacia el exterior. El paciente seguirá eyaculando como siempre , con la única diferencia de que en ese líquido ya no habrá espermatozoides . Por lo tanto, no se pierde testosterona, deseo sexual ni capacidad de erección.

"Lo único es que va a eyacular sin espermatozoides, lo que le permitirá, por ejemplo, a un paciente que ya tiene su paternidad satisfecha, gozar plenamente de su sexualidad", explicó Lazo.

Especialista afirma que no hay pérdida en la libido.

¿Puede mi pareja quedar embarazada después de la cirugía?

Aquí surge una de las dudas más frecuentes. El doctor aclaró que, tras la operación, todavía pueden quedar espermatozoides "en tránsito" en las vías seminales . Por eso recomienda que, después de dos o tres días de descanso, el paciente retome su vida sexual con precaución y utilice métodos adicionales hasta completar unas 20 eyaculaciones.

Luego, es fundamental realizar un espermatograma de control (examen de semen). Solo cuando el resultado sea cero, el paciente puede estar seguro de que ya no hay riesgo de embarazo.

"Una vez en cero, ya está libre", puntualizó.

Es importante protegerse durante los primeros días posteriores a la intervención.

¿Existen anticonceptivos masculinos como las pastillas para mujeres?

El Dr. Lazo comentó que en congresos internacionales se han presentado investigaciones con ampollas y tabletas para hombres a base de progesterona o testosterona en altas dosis, capaces de inhibir la producción de espermatozoides.

Sin embargo, el gran reto es que, a diferencia de la mujer, el hombre no tiene un ciclo definido. Esto podría dejarlo infértil por periodos excesivos o incluso de manera definitiva, lo que hace que este método aún sea considerado una "utopía".

Pastillas anticonceptivas.

La vasectomía es un procedimiento seguro, rápido y eficaz para quienes ya han cumplido su deseo de ser padres. No afecta la potencia sexual ni las hormonas, y con el control adecuado elimina el riesgo de embarazo. Lo más importante es informarse bien, conversar con un especialista y tomar la decisión con tranquilidad.