Designación genera debate: Pareja del hijo de Dina Boluarte obtiene puesto diplomático en la ONU

Blanca Mercedes Gómez, pareja de David Gómez Boluarte, hijo de la presidenta Dina Boluarte, fue designada como tercera secretaria de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en noviembre de 2023.

Este nombramiento se produce meses antes de que David Gómez Boluarte asumiera también un puesto similar en la misma misión, lo que ha desatado cuestionamientos sobre posibles vínculos personales y familiares que habrían influido en sus designaciones.

Ambos funcionarios, según Cancillería, cumplen con los requisitos legales y profesionales exigidos por la normativa para ocupar sus respectivos cargos. Sin embargo, las críticas públicas se centran en la percepción de conflicto de intereses y favorecimiento en el ámbito diplomático.

Blanca Mercedes Gómez, fue seleccionada para un puesto que implica la representación del Perú en temas internacionales críticos como desarrollo sostenible y derechos humanos.

Por su parte, David Gómez Boluarte, egresado de la Academia Diplomática del Perú, tiene experiencia en el manejo de la agenda global peruana. Ambos destacan por su formación profesional, aunque el vínculo personal entre ellos ha generado controversia.

El caso ha sido señalado como un posible ejemplo de "nepotismo indirecto", una práctica en la que se presumen favoritismos en el proceso de designación por la relación personal o familiar con altos cargos del Gobierno. Desde el entorno gubernamental, sin embargo, se insiste en que los nombramientos cumplen con los estándares meritocráticos y no están ligados a influencias políticas.

"El principio de transitividad (nepotismo) es un principio básico y esencial en la matemática, no se aplica en esta situación." Enfatizo y lo expreso en negritas: no se rige. "No decido quiénes se asignarán a qué cargos, la Comisión de Personal lo determina bajo dos criterios: legal y profesional, no vamos a iniciar ahora con nepotismos", afirmó en el programa DÍA D.