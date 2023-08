Digna Calle: Expresidente del Congreso niega haber respondido pedido de licencia de la congresista

El expresidente del Congreso, José Williams, negó haber respondido el pedido de licencia personal por 60 días más, luego de estar más de seis meses en Estados Unidos, de la congresista Digna Calle.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el parlamentario de Avanza País indicó que, hasta la fecha, desconoce la existencia del oficio.

La estadía de Calle en EE.UU. causó revuelo en mayo de este año tras la ausencia de la congresista en el Palacio Legislativo durante varios meses.

Al respecto, el expresidente del Congreso de la República, José Williams, quien recibió el nuevo pedido de la parlamentaria, indicó ante la prensa que su situación no corresponde éticamente a un congresista.

"Desde el punto de vista ético, una persona que ha sido elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera", declaró a fines de mayo.

El pedido de la legisladora tuvo lugar mediante una carta presentada el miércoles 26 de julio ante el entonces presidente del Parlamento, José Williams. Allí, la integrante de Podemos Perú indicó que el periodo de licencia empezaría a transcurrir desde la fecha de presentación del escrito.

Cabe recordar que el 30 de mayo la legisladora aseguró que no está cometiendo ninguna falta. Además, Calle sostiene que no presenta infracciones por encontrarse en EE.UU. debido a que estaría actuando según los mecanismos permitidos en el Parlamento.

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y, conjuntamente con mi despacho, seguiremos trabajando por el bienestar del país", se observa en el oficio.