Susel Paredes sobre contratación de cuñada de Alejandro Soto: Esa no fue una relación fugaz

La parlamentaria Susel Paredes se pronunció sobre la contratación de la cuñada del nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, como coordinadora de su despacho, a pesar de que no cuenta con un título universitario registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP) señaló que la relación del legislador de Alianza Para el Progreso (APP) no puede ser considerada como fugaz.

"¿Cómo qué edad tendrá el presidente del Congreso? ¿Más de 50, no? ¿Cómo 60 será? [...] O sea, a la primera embarazó la señora. Háganme ustedes el favor, ya somos adultos. O sea, para embarazar un hombre de esa edad, que ya tiene los espermatozoides con una movilidad restringida, no va a ser a la primera. Eso no fue fugaz", declaró.